ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2021 году
Федеральная резервная система (ФРС) США ухудшила прогноз по росту ВВП страны в 2021 г. с 7 до 5,9%, следует из заявления по итогам сентябрьского заседания. Прогноз по росту американского ВВП на 2022 г. был улучшен с 3,3 до 3,8%.
«Благодаря прогрессу в вакцинации и сильной политической поддержке показатели экономической активности и занятости продолжали улучшаться. В секторах, наиболее пострадавших от пандемии, за последние месяцы улучшилось положение, но рост числа случаев COVID-19 замедлил их восстановление. Инфляция повышена, что в значительной степени отражает переходные факторы. Общие финансовые условия остаются благоприятными, частично отражая меры поддержки экономики и притока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям США», — отмечается в заявлении.
Прогноз по безработице на текущий год был ухудшен до 4,8% с июньских 4,5%. ФРС отмечает ускорение инфляции, ухудшив прогноз на текущий год до 4,2% с 3,4% по прогнозу, который был сделан в июле. Экономическое развитие продолжает зависеть от распространения вируса, подчеркнули в ФРС. «Прогресс в области вакцинации, вероятно, продолжит уменьшать влияние кризиса общественного здравоохранения на экономику, но риски для экономических перспектив остаются», — говорится в сообщении.
Регулятор сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, но уже в 2022 г. возможно ее повышение, следует из экономического прогноза ФРС. В 2022 г. девять членов комитета ожидают, что ставка по-прежнему составит 0-0,25%, в то время как оставшиеся девять членов ждут ее повышения: шестеро высказались за повышение до 0,25-0,5% и трое — до 0,5-0,75%.
В сообщении регулятора отмечается, что ФРС планирует продолжать выкуп активов с рынка по $120 млрд в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
«Федеральная резервная система продолжит увеличивать на своем балансе объемы гособлигаций на сумму не менее чем $80 млрд в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере на $40 млрд в месяц, пока не будет зафиксирован существенный дальнейший прогресс в достижении целей по максимальной занятости и ценовой стабильности», — отмечается в сообщении.