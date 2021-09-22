ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2021 году

Прогноз по безработице на текущий год был ухудшен до 4,8% с июньских 4,5%. ФРС отмечает ускорение инфляции, ухудшив прогноз на текущий год до 4,2% с 3,4% по прогнозу, который был сделан в июле. Экономическое развитие продолжает зависеть от распространения вируса, подчеркнули в ФРС. «Прогресс в области вакцинации, вероятно, продолжит уменьшать влияние кризиса общественного здравоохранения на экономику, но риски для экономических перспектив остаются», — говорится в сообщении.