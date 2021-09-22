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Экономика

ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2021 году

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США ухудшила прогноз по росту ВВП страны в 2021 г. с 7 до 5,9%, следует из заявления по итогам сентябрьского заседания. Прогноз по росту американского ВВП на 2022 г. был улучшен с 3,3 до 3,8%. 

«Благодаря прогрессу в вакцинации и сильной политической поддержке показатели экономической активности и занятости продолжали улучшаться. В секторах, наиболее пострадавших от пандемии, за последние месяцы улучшилось положение, но рост числа случаев COVID-19 замедлил их восстановление. Инфляция повышена, что в значительной степени отражает переходные факторы. Общие финансовые условия остаются благоприятными, частично отражая меры поддержки экономики и притока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям США», — отмечается в заявлении. 

Прогноз по безработице на текущий год был ухудшен до 4,8% с июньских 4,5%. ФРС отмечает ускорение инфляции, ухудшив прогноз на текущий год до 4,2% с 3,4% по прогнозу, который был сделан в июле. Экономическое развитие продолжает зависеть от распространения вируса, подчеркнули в ФРС. «Прогресс в области вакцинации, вероятно, продолжит уменьшать влияние кризиса общественного здравоохранения на экономику, но риски для экономических перспектив остаются», — говорится в сообщении. 

Регулятор сохранил базовую ставку на уровне  0-0,25% годовых, но уже в 2022 г. возможно ее повышение, следует из экономического прогноза ФРС. В 2022 г. девять членов комитета ожидают, что ставка по-прежнему составит 0-0,25%, в то время как оставшиеся девять членов ждут ее повышения: шестеро высказались за повышение до 0,25-0,5% и трое — до 0,5-0,75%.

В сообщении регулятора отмечается, что ФРС планирует продолжать выкуп активов с рынка по $120 млрд в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. 

«Федеральная резервная система продолжит увеличивать на своем балансе объемы гособлигаций на сумму не менее чем $80 млрд в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере на $40 млрд в месяц, пока не будет зафиксирован существенный дальнейший прогресс в достижении целей по максимальной занятости и ценовой стабильности», — отмечается в сообщении. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных