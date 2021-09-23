Потенциальных стрелков вычислят по сочинениям с помощью ИИ

Толчком для создания проекта по разработке подобного ПО послужили участившиеся случаи насилия в учебных заведениях, считает первый заместитель председателя комитета по образованию и науке в Госдуме VII созыва Олег Смолин. 20 сентября 18-летний молодой человек совершил вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, убив восемь человек и многих ранив. 11 мая в казанской гимназии № 175 один из школьников совершил нападение на учеников и учителей, его жертвами стали семь детей и две учительницы.