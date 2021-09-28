Минфин планирует уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Минфин планирует уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцевСейчас для нерезидентов установлена ставка в 30%
Минфин предлагает уравнять ставки НДФЛ для россиян и граждан, не являющихся налоговыми резидентами России, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 гг. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник.
В частности, предлагается установить размер подоходного налога на заработки «от трудовой деятельности» для нерезидентов на аналогичном с резидентами России уровне. Про пассивные доходы – например, от ценных бумаг или недвижимости – в данном случае речь не идет.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам