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Минфин планирует уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Сейчас для нерезидентов установлена ставка в 30%
Дмитрий Гринкевич Анастасия Бойко Ольга Агеева
Максим Стулов / Ведомости

Минфин предлагает уравнять ставки НДФЛ для россиян и граждан, не являющихся налоговыми резидентами России, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 гг. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

В частности, предлагается установить размер подоходного налога на заработки «от трудовой деятельности» для нерезидентов на аналогичном с резидентами России уровне. Про пассивные доходы – например, от ценных бумаг или недвижимости – в данном случае речь не идет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных