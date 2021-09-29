Бюджетное правило планируют донастроить

Бюджетное правило планируют донастроитьВласти решили смягчить бюджетную политику
В правительстве решили смягчить бюджетную политику – донастроить параметры бюджетного правила в пользу увеличения расходов. В частности, планируется пересмотреть принцип так называемого структурного первичного дефицита. Этот показатель – часть бюджетного правила, он устанавливает максимально допустимый объем расходов федерального бюджета.
Сейчас согласно Бюджетному кодексу (БК) он определен в абсолютном значении – 585 млрд руб. Планируется смоделировать этот показатель таким образом, чтобы он коррелировал с ростом экономики. В частности, в правительстве предлагают установить размер структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП. Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый с ситуацией собеседник, информацию подтвердили два близких к правительству источника.