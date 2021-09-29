Расходы бюджета на 2022 год скорректируют

Новый проект бюджета сводится в 2022–2023 гг. с профицитом в 1% ВВП, что свидетельствует о сохранении приоритетов: цели стабильности стоят выше целей развития, отметил резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный. Он отметил, что ситуация в мировой экономике до сих пор непростая – и дело даже не в том, что возможны новые волны эпидемии. Риск заключается в непонимании последствий, к которым привели ограничения 2020–2021 гг., полагает эксперт. Эпидемия коронавируса может проявить экономические диспропорции, которые возникли в мировой экономике в последнее десятилетие с началом эпохи «дешевых денег», продолжил Бездольный. В пример он привел ситуацию с китайской строительной компанией Evergrande, которая оказалась на грани банкротства из-за пандемии. Бюджет – это всегда компромисс, причем компромисс между так называемыми элитами, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. В новых условиях – коронавируса, обновленного состава правительства, Госдумы, ускорения инфляции и т. д. – поиск этого компромисса может проводиться на новых принципах. Поэтому не исключено, что как структура, так и базовые параметры бюджета будут существенно пересматриваться, в том числе перед внесением в Госдуму.