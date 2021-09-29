Расходы бюджета на 2022 год скорректируют

Расходы бюджета на 2022 год скорректируютПравительство дорабатывает его проект перед внесением в Госдуму
Помощник президента Максим Орешкин требовал скорректировать проект бюджета на 2022–2024 гг., одобренный правительством 21 сентября. Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник. Информацию подтвердили источник, близкий к администрации президента, и собеседник, знакомый с ситуацией. Свои замечания Орешкин высказал на совещании у президента, которое состоялось на прошлой неделе.
Претензии Орешкина касались прежде всего расходов бюджета на следующий год – он предлагал нарастить их на существенную величину — речь шла о нескольких сотнях миллиардов руб. Сейчас документ дорабатывается и не исключено, что общая сумма государственных трат на 2022 г. может вырасти. Но, как уточнил близкий к правительству источник, на данный момент изменения основных характеристик производить не планируется. При этом как минимум, средства довольно ощутимо будут перераспределены, хотя и с сохранением нынешней конструкции базовых параметров бюджета на 2022 г. Сейчас расходы следующего года планируются на уровне 23,6 трлн руб., при этом бюджет сверстан с профицитом в 1,4 трлн. После внесения документа в Госдуму менять основные характеристики бюджета – уровень доходов, расходов и профицита (либо дефицита) не разрешено.
В проекте бюджета, который сверстан с профицитом в 1,4 трлн руб., расходы на 2022 г. заложены на уровне ниже, чем в 2021 г., что не совсем логично, поскольку номинальный объем ВВП вырастет достаточно существенно, пояснил собеседник. Впрочем, чтобы увеличить расходы бюджета до этого объема, вероятно, придется продолжить практику отступления от бюджетного правила, к которой прибегли в 2020 г. в качестве антикризисной меры. Такие предложения могут быть внесены в составе бюджетного пакета документов и законопроектов, добавил он.
Один из источников «Ведомостей», близкий к правительству, сообщил, что, хотя в проекте бюджета на 2022–2024 гг. есть спорные моменты, до повышения общей суммы расходов вряд ли дойдет. В правительстве, по его мнению, ограничатся перераспределением средств между различными направлениями.
Представитель Минфина в ответ на запрос «Ведомостей» заявил, что «традиционно на площадке правительства проект федерального бюджета дорабатывается на предмет корректного учета всех программ и мероприятий – это обычная практика». «С точки зрения бюджетной политики все приоритеты, цели и задачи уже расставлены и отражены в законопроекте», – сказал он. Представитель аппарата правительства не ответил на запрос. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не прокомментировал вопросы «Ведомостей».
Ранее Минэк предлагал временно сохранить корректировки бюджетного правила, внесенные специально на период пандемии, ради увеличения расходов бюджета на следующий год, сообщали «Ведомости» в августе. В частности, ведомство имело в виду продолжение действия структурного первичного дефицита – показателя, определяющего максимально допустимый объем расходов бюджета, – на повышенном уровне. На 2021 г. его размер был увеличен на 875 млрд руб. – с 585 млрд (эта сумма и закреплена в бюджетном правиле) до 1,46 трлн руб. Такой маневр позволил нарастить госрасходы на эту величину, но со следующего года размер структурного первичного дефицита планировалось вернуть к изначальным значениям. Минэк считал, что в 2022–2023 гг. необходимо сохранить его на ныне действующем уровне – не менее 1,46 трлн руб.
Размер структурного первичного дефицита определяется как разница между суммой ненефтегазовых и базовых нефтегазовых доходов (от продажи нефти по цене отсечения, в этом году она составляет $43,3 за баррель Urals) и общим объемом расходов федерального бюджета. Кроме сохранения предельного объема расходов на повышенном уровне Минэк предлагал зафиксировать базовые нефтегазовые доходы бюджета в 2022–2023 гг. в нынешних параметрах – т. е. перенести на следующие два года действующий прогноз по этому показателю, который установлен на уровне до сделки ОПЕК+ (564 млн т).
Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 гг. обращал внимание на неопределенность глобальных экономических перспектив. С одной стороны, масштабная вакцинация наравне с фискальными и монетарными мерами со стороны правительств и центральных банков продолжают стимулировать рост, ведущий к увеличению уровня инфляции, сообщалось в документе. С другой – сохраняются существенные риски наступления затяжного кризиса в случае задержек с проведением вакцинации, например из-за логистических трудностей, нежелания населения вакцинироваться или неэффективности прививок вследствие появления новых штаммов коронавируса. В этом случае потребуется пролонгация ограничительных мер, что приведет к росту неопределенности, охлаждению потребительского спроса и снижению инвестиций, уточнялось в документе.
Кардинальное увеличение плановых расходов без корректировки нормы бюджетного правила о предельных расходах технически невозможно, отметил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. В противном случае потребуются достаточно серьезные изменения, такие как улучшение последней версии макропрогноза, применение дополнительных налоговых мер, которые улучшат ожидания относительно ненефтегазовых доходов, и др. В 2005–2020 гг. в проектах федеральных бюджетов доходы и баланс намного чаще недооценивались, чем переоценивались, добавил эксперт. Но это неудивительно, потому что неожиданный секвестр сопряжен для властей с существенно большими издержками, чем сверхплановые доходы по итогам года, пояснил Куликов.
Новый проект бюджета сводится в 2022–2023 гг. с профицитом в 1% ВВП, что свидетельствует о сохранении приоритетов: цели стабильности стоят выше целей развития, отметил резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный. Он отметил, что ситуация в мировой экономике до сих пор непростая – и дело даже не в том, что возможны новые волны эпидемии. Риск заключается в непонимании последствий, к которым привели ограничения 2020–2021 гг., полагает эксперт. Эпидемия коронавируса может проявить экономические диспропорции, которые возникли в мировой экономике в последнее десятилетие с началом эпохи «дешевых денег», продолжил Бездольный. В пример он привел ситуацию с китайской строительной компанией Evergrande, которая оказалась на грани банкротства из-за пандемии. Бюджет – это всегда компромисс, причем компромисс между так называемыми элитами, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. В новых условиях – коронавируса, обновленного состава правительства, Госдумы, ускорения инфляции и т. д. – поиск этого компромисса может проводиться на новых принципах. Поэтому не исключено, что как структура, так и базовые параметры бюджета будут существенно пересматриваться, в том числе перед внесением в Госдуму.