Налоговиков обязали отозвать штрафы за невозврат валютной выручки

Налоговиков обязали отозвать штрафы за невозврат валютной выручкиИнспекции пока не отказались от претензий к бизнесу, хотя оснований для них уже нет
ФНС поручила своим инспекциям снять с экспортеров требования об уплате штрафов за невозврат валютной выручки. Об этом говорится в письме службы за подписью заместителя ее руководителя Виктора Бациева («Ведомости» с ним ознакомились).
С 1 июля был снят запрет на зачисление выручки на счета в иностранных банках для несырьевых экспортеров и поставщиков услуг за рубеж, напоминает Бациев. В связи с изменениями законодательства налоговым органам – во избежание формирования отрицательной судебной практики – необходимо прекратить исполнение по всем производствам о назначении административного наказания, запущенным в том числе до вступления в силу закона.
Управлениям по регионам и межрегиональным инспекциям по крупнейшим налогоплательщикам также поручается довести решение до нижестоящих налоговых органов, следует из письма Бациева. Законы о смягчении или отмене административной ответственности имеют обратную силу (ч. 2 ст. 1.7 и ст. 31.7 КоАПа). В этом случае, если наказание еще не исполнено, оно должно быть отменено.