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Налоговиков обязали отозвать штрафы за невозврат валютной выручки

Инспекции пока не отказались от претензий к бизнесу, хотя оснований для них уже нет
Ольга Агеева
До отмены с 1 июля обязанности о возврате – репатриации – валютной выручки экспортеры должны были зачислять ее как в иностранной валюте, так и в рублях на счета в российских банках / Александра Астахова / Ведомости

ФНС поручила своим инспекциям снять с экспортеров требования об уплате штрафов за невозврат валютной выручки. Об этом говорится в письме службы за подписью заместителя ее руководителя Виктора Бациева («Ведомости» с ним ознакомились).

С 1 июля был снят запрет на зачисление выручки на счета в иностранных банках для несырьевых экспортеров и поставщиков услуг за рубеж, напоминает Бациев. В связи с изменениями законодательства налоговым органам – во избежание формирования отрицательной судебной практики – необходимо прекратить исполнение по всем производствам о назначении административного наказания, запущенным в том числе до вступления в силу закона.

Управлениям по регионам и межрегиональным инспекциям по крупнейшим налогоплательщикам также поручается довести решение до нижестоящих налоговых органов, следует из письма Бациева. Законы о смягчении или отмене административной ответственности имеют обратную силу (ч. 2 ст. 1.7 и ст. 31.7 КоАПа). В этом случае, если наказание еще не исполнено, оно должно быть отменено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных