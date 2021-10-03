Минфин предложил узаконить право ФНС блокировать спецсчета

Спецсчета предназначены для определенных типов операций. Например, для выполнения гособоронзаказа. Их открывают участники госзакупок – для доступа к тендеру нужно внести на спецсчет часть нужной для исполнения контракта суммы в качестве гарантии для заказчика. К спецсчетам также относятся эскроу-счета, которые с июля 2019 г. стали обязательны для всех застройщиков, – на них хранятся деньги дольщиков. Спецсчета, например, должны открывать управляющие организации для приема оплаты услуг ЖКХ. Такие счета обязательны и для клиринговых сделок – когда компании взаимно засчитывают друг другу поставленные товары или услуги, а разница оплачивается одной из сторон.