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Минфин предложил узаконить право ФНС блокировать спецсчета

Сейчас это не запрещено, но судебная практика складывается не в пользу ФНС
Ольга Агеева
Судебная практика в основном указывает, что взыскивать со спецсчетов нельзя, поскольку там могут быть и чужие средства, а значит, нарушаются права третьих лиц / Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин предложил устранить пробел в законодательстве и прописать в Налоговом кодексе право налоговиков блокировать и списывать средства со специальных счетов. Об этом говорится в программном документе ведомства – Основных направлениях налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 гг. В нем сказано, что законодательству требуется гармонизация «в части взыскания обязательных платежей, регулируемых Налоговым кодексом <...> и применения обеспечительных мер в отношении этих (специальных. – «Ведомости») счетов».

Спецсчета предназначены для определенных типов операций. Например, для выполнения гособоронзаказа. Их открывают участники госзакупок – для доступа к тендеру нужно внести на спецсчет часть нужной для исполнения контракта суммы в качестве гарантии для заказчика. К спецсчетам также относятся эскроу-счета, которые с июля 2019 г. стали обязательны для всех застройщиков, – на них хранятся деньги дольщиков. Спецсчета, например, должны открывать управляющие организации для приема оплаты услуг ЖКХ. Такие счета обязательны и для клиринговых сделок – когда компании взаимно засчитывают друг другу поставленные товары или услуги, а разница оплачивается одной из сторон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных