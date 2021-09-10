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В ФНС назвали главные проекты по обелению экономики

Служба автоматизирует всю линейку вычетов для физлиц и упростит платежи для бизнеса
Дмитрий Гринкевич Ольга Агеева
Руководитель ФНС Даниил Егоров сообщил, что для граждан, которые не захотят пользоваться цифровым сервисом, возможность получить вычет в традиционном виде сохранится / Евгений Одиноков / РИА Новости

ФНС планирует существенно упростить процесс получения вычета из НДФЛ – это один из двух ключевых проектов службы по обелению экономики и улучшению администрирования, сообщил «Ведомостям» руководитель ФНС Даниил Егоров в кулуарах Московского финансового форума.

По его словам, автоматизирована будет вся линейка вычетов для физлиц – за образование, за лечение, за добровольное пенсионное страхование и т. д. Реализация этого станет возможна за счет интеграции системы ФНС с поставщиками услуг, за которые предоставляются вычеты, и полной автоматизации процесса, уточнил руководитель ФНС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных