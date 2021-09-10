В ФНС назвали главные проекты по обелению экономики

В ФНС назвали главные проекты по обелению экономикиСлужба автоматизирует всю линейку вычетов для физлиц и упростит платежи для бизнеса
ФНС планирует существенно упростить процесс получения вычета из НДФЛ – это один из двух ключевых проектов службы по обелению экономики и улучшению администрирования, сообщил «Ведомостям» руководитель ФНС Даниил Егоров в кулуарах Московского финансового форума.
По его словам, автоматизирована будет вся линейка вычетов для физлиц – за образование, за лечение, за добровольное пенсионное страхование и т. д. Реализация этого станет возможна за счет интеграции системы ФНС с поставщиками услуг, за которые предоставляются вычеты, и полной автоматизации процесса, уточнил руководитель ФНС.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам