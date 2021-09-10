В ФНС назвали главные проекты по обелению экономики

По его словам, автоматизирована будет вся линейка вычетов для физлиц – за образование, за лечение, за добровольное пенсионное страхование и т. д. Реализация этого станет возможна за счет интеграции системы ФНС с поставщиками услуг, за которые предоставляются вычеты, и полной автоматизации процесса, уточнил руководитель ФНС.