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ФНС создаст соцсеть для обмена налоговой тайной

Для этого Минфин планирует упростить передачу закрытых сведений
Ольга Агеева
Компании смогут делиться друг с другом закрытыми сведениями. Ожидается, что инициатива будет реализована в формате «соцсети для бизнеса» на платформе ФНС / Евгений Разумный / Ведомости

Минфин предложил усовершенствовать институт налоговой тайны – инициатива вошла в проект Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 гг. Представитель министерства пояснил «Ведомостям», что речь идет о планах узаконить передачу налоговой тайны по заявлению ее собственника. Фактически компаниям будет предоставлено право распоряжаться налоговой тайной по своему усмотрению через налоговые органы. Переданы будут только те данные, доступ к которым открыл налогоплательщик, и исключительно тем, кому он разрешил, подчеркнул представитель Минфина. Инициатива рассматривается в ответ на современные потребности налогоплательщиков, уточнил собеседник «Ведомостей». Они не всегда готовы раскрывать информацию в режиме общего доступа – как предполагает действующий сегодня механизм, но при этом заинтересованы в передаче данных узкому кругу доверенных лиц, пояснил представитель Минфина.

Соцсеть для бизнеса

Ранее начальник контрольного управления ФНС Максим Чаликов анонсировал запуск сервиса, который должен будет расширить возможности оценки предпринимательских рисков. С таким заявлением он выступил на конференции образовательного проекта «Поддержка», видеозапись с мероприятия была опубликована 9 июня. «Зная о проблеме отсутствия актуальной информации о потенциальных контрагентах на этапе заключения договорных отношений, мы решаем эту проблему созданием определенного сервиса, который позволил бы, не нарушая нормы ст. 102 НК (о налоговой тайне), доводить информацию, которой мы распоряжаемся, в личный кабинет каждого налогоплательщика», – рассказал тогда Чаликов. Он уточнил, что система будет работать по принципам социальной сети. Налогоплательщик для получения информации о контрагенте сможет «постучаться» в его личный кабинет и получить необходимую для себя информацию. «Сейчас это решение уже в опытной эксплуатации», – говорил Чаликов на конференции. Условное название сервиса – «Климат-контроль», уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных