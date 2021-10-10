ФНС создаст соцсеть для обмена налоговой тайной

Ранее начальник контрольного управления ФНС Максим Чаликов анонсировал запуск сервиса, который должен будет расширить возможности оценки предпринимательских рисков. С таким заявлением он выступил на конференции образовательного проекта «Поддержка», видеозапись с мероприятия была опубликована 9 июня. «Зная о проблеме отсутствия актуальной информации о потенциальных контрагентах на этапе заключения договорных отношений, мы решаем эту проблему созданием определенного сервиса, который позволил бы, не нарушая нормы ст. 102 НК (о налоговой тайне), доводить информацию, которой мы распоряжаемся, в личный кабинет каждого налогоплательщика», – рассказал тогда Чаликов. Он уточнил, что система будет работать по принципам социальной сети. Налогоплательщик для получения информации о контрагенте сможет «постучаться» в его личный кабинет и получить необходимую для себя информацию. «Сейчас это решение уже в опытной эксплуатации», – говорил Чаликов на конференции. Условное название сервиса – «Климат-контроль», уточнил он.