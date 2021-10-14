В правительстве поручили заняться обелением пассажирских перевозок

Первое – переход к обязательному использованию брутто-контрактов. Сейчас такие договоры заключают некоторые муниципалитеты (например, Нижний Новгород). По условиям контрактов муниципалитет закупает у частных предпринимателей весь необходимый объем услуг. Но оплата поездок пассажирами идет в бюджет – перевозчики каждые два дня обязаны перечислять выручку муниципалитету. А перевозчик получает гарантированный доход – выплаты по контракту дважды в месяц.