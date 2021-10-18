Минэк обновил правила заключения соглашений о защите капиталовложений

Минэк обновил правила заключения соглашений о защите капиталовложенийДо конца года ведомство надеется заключить новые контракты на 1,7 трлн рублей
Минэкономразвития направило в правительство проект постановления с новыми правилами заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), рассказал «Ведомостям» первый замминистра экономического развития Андрей Иванов. Согласно документу (есть в распоряжении «Ведомостей»), новые правила будут действовать временно: с момента подписания документа до 1 июня 2022 г. Ими предусмотрено заключение СЗПК в бумажном виде, но в 2022 г. планируется запуск государственной информационной системы (ГИС) «Капиталовложения», в которую перейдет вся работа по СЗПК.
Одно из существенных изменений в правилах – возможность отразить в соглашениях изменения, связанные с курсом рубля и ключевой ставкой. В случае если курс рубля снизится к доллару или евро более чем на 20%, а ключевая ставка повысится более чем на 3 п. п. с момента заключения соглашения, стоимость проекта и сроки его выполнения могут измениться и инвестор будет вправе отразить это в соглашении. Право закрепить перечень форс-мажоров и случаев существенного изменения обстоятельств, которые могут быть основанием для внесения изменений в соглашение, определено законом о СЗПК. Форс-мажорными обстоятельствами могут считаться в том числе массовые заболевания на территории реализации проекта, стихийные бедствия, пожар, установление запрета на осуществление деятельности.
По словам Иванова, в документах, которые предоставляются при заключении соглашений, есть информация о ставках по кредитам – если они меняются, то меняются условия реализации проекта. «Инвестор, например, может сказать, что дальше продолжение становится невыгодно, потому что для него меняются условия кредитования. Поэтому у него возникает право для расторжения соглашения», – отмечает первый замминистра.
Другое нововведение – определение госкорпорации ВЭБ.РФ, автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития» (АИР) и российских кредитных организаций в качестве уполномоченных организаций, которые будут сопровождать процессы заключения СЗПК и мониторить исполнение условий соглашений. Для банков будет установлен ряд критериев – размер уставного капитала не менее 3 млрд руб., кредитный рейтинг на уровне не ниже А-(RU) по национальной рейтинговой шкале АКРА или «Эксперт РА», опыт банковского сопровождения контрактов. Кроме того, кредитная организация не должна находиться в процессе ликвидации, в отношении нее не должна быть введена процедура банкротства. По оценке Минэкономразвития, этим критериям сейчас соответствует 47 банков. По словам Иванова, все банки, которые соответствуют критериям, в диалоге с Минэкономразвития и готовятся к тому, чтобы эту работу осуществлять. Таким образом, инвестор, проходя клиентский путь в банке, одновременно сможет заключить СЗПК как опцию, т. е. получить коробочное решение.
Минэкономразвития за оставшуюся часть года планирует заключить соглашения общим объемом инвестиций 1,7 трлн руб., отметил Иванов. Он напомнил, что KPI правительства предусматривает заключение в 2021 г. 100 СЗПК общим объемом инвестиций 2 трлн руб. На данный момент подписано контрактов на 300 млрд руб., уточнил Иванов.
Чтобы запустить ГИС «Капиталовложения», нужно поставить на поток заключение СЗПК, отмечает Иванов. «Мы не могли просто продлить старые правила, потому что мы должны были пройти все процедуры с законом. Когда мы его принимали, мы хотели понять, как это будет работать. Но мы нагоним и все, что нужно бизнесу, сделаем», – добавил он. По словам первого замминистра, ГИС станет экосистемой взаимодействия федеральных органов власти (Минэкономразвития, казначейства, ФНС) и инвестора. С ее помощью Минэкономразвития сможет заключать соглашения, мониторить проект, там же будет осуществляться инвестиционный вычет.
Новые соглашения не заключаются более полугода. В августе «Ведомости» писали, что старые правила заключения СЗПК перестали действовать с 1 апреля 2021 г., поэтому инвестконтракты поставлены на паузу. Представитель Минэкономразвития сообщал, что в пилотном режиме система будет доступна в декабре этого года. Большую задержку с ГИС в министерстве объяснили «подготовкой нормативной документации под новую законодательную базу по СЗПК». В начале апреля первый вице-премьер Андрей Белоусов, который является куратором СЗПК, сообщил, что с момента запуска механизма было подписано 36 СЗПК на 1,3 трлн руб. Кроме того, получены заявки компаний для реализации еще 73 новых проектов на общую сумму 1,6 трлн руб.
Замечания к новым правилам
Минфин представил свои замечания к новым правилам заключения соглашений, большая часть из них урегулирована в рамках доработки проекта, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. «Минфин рассмотрел в установленном порядке проект документа и направил свою позицию в Минэкономразвития, которая отражала ряд замечаний, касающихся необходимости обеспечения прозрачности процессов по заключению, изменению и расторжению инвесторами СЗПК, целесообразности ускорения сроков таких процедур, а также необходимости исключения норм, создающих возможность неоднозначного толкования положений проекта документа, в целях повышения эффективности механизма СЗПК», – сообщил собеседник «Ведомостей».
Бизнес тоже подготовил и представил ряд своих замечаний к новым правилам заключения СЗПК, отметил источник, близкий к РСПП. Замечания касаются в том числе выбора уполномоченной организации инвесторами, заключившими соглашения по старым правилам до 2 апреля. Кроме того, бизнес предлагает закрепить в нормативном документе безвозмездность для инвесторов сопровождения СЗПК уполномоченной организацией, привести определение термина «банковское сопровождение» и зафиксировать, на основании какого документа будет осуществляться предоставление услуг уполномоченной организацией, сообщил собеседник издания.
«Деловая Россия» принимала участие в разработке механизма СЗПК, отмечает глава экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин. «Многие наши предложения и замечания, в том числе по усилению уровня и механизмов гарантий, расширению и упрощению доступа, были учтены, другие оставлены на потом и, надеемся, найдут свое отражение в законодательстве позднее. В этой связи организация приветствует любые действия, направленные на скорейшее возобновление функционирования механизма», – добавляет он.
По оценке инвестиционного директора компании Infra One Татьяны Колодиной, ряд инвесторов может отпугнуть введение обязательного банковского сопровождения в уполномоченной организации.
Пакет по СЗПК готовился в достаточно сжатые сроки, он многократно дополнялся и дополняется, отмечает управляющий партнер «Пионеров ГЧП» Дарья Годунова. «Тут не было гонки за качеством, скорее за показателями и общим KPI. Первые соглашения тоже были заключены в течение нескольких буквально недель», – считает Годунова. По ее словам, выбранный подход вызывает вопросы в части проведения всех надлежащих процедур без конкурса, поэтому назначенные уполномоченные организации также смещают фокус с рыночных подходов и соблюдения прав конкуренции участников.