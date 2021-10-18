Минэк обновил правила заключения соглашений о защите капиталовложений

Другое нововведение – определение госкорпорации ВЭБ.РФ, автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития» (АИР) и российских кредитных организаций в качестве уполномоченных организаций, которые будут сопровождать процессы заключения СЗПК и мониторить исполнение условий соглашений. Для банков будет установлен ряд критериев – размер уставного капитала не менее 3 млрд руб., кредитный рейтинг на уровне не ниже А-(RU) по национальной рейтинговой шкале АКРА или «Эксперт РА», опыт банковского сопровождения контрактов. Кроме того, кредитная организация не должна находиться в процессе ликвидации, в отношении нее не должна быть введена процедура банкротства. По оценке Минэкономразвития, этим критериям сейчас соответствует 47 банков. По словам Иванова, все банки, которые соответствуют критериям, в диалоге с Минэкономразвития и готовятся к тому, чтобы эту работу осуществлять. Таким образом, инвестор, проходя клиентский путь в банке, одновременно сможет заключить СЗПК как опцию, т. е. получить коробочное решение.