Китайское правительство намерено снизить цены на уголь

Китайское правительство намерено снизить цены на угольНо словесных интервенций для этого может оказаться недостаточно
Цена январских фьючерсов на энергетический уголь в Китае в ходе торгов на товарной бирже Чжэнчжоу (Zhengzhou Commodity Exchange, ZCE) упала 20 октября на 8% до 1755,40 юаня ($275) за 1 т.
Это произошло после того, как во вторник, 19 октября, Национальная комиссия по развитию и реформам (бывший Госплан КНР, ключевой орган в управлении экономикой) заявила о намерении вмешаться и «вернуть цены в разумный диапазон», чтобы не допустить роста издержек для энергетики, отопления и энергоемких отраслей промышленности. До этого цены на уголь росли несколько недель подряд.
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