Китайское правительство намерено снизить цены на уголь

Это произошло после того, как во вторник, 19 октября, Национальная комиссия по развитию и реформам (бывший Госплан КНР, ключевой орган в управлении экономикой) заявила о намерении вмешаться и «вернуть цены в разумный диапазон», чтобы не допустить роста издержек для энергетики, отопления и энергоемких отраслей промышленности. До этого цены на уголь росли несколько недель подряд.