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Китайское правительство намерено снизить цены на уголь

Но словесных интервенций для этого может оказаться недостаточно
Илья Лакстыгал
Угольным компаниям комиссия рекомендовала действовать строго согласно законам и нормативным актам, аккуратно выполнять долгосрочные контракты / Андрей Гордеев / Ведомости

Цена январских фьючерсов на энергетический уголь в Китае в ходе торгов на товарной бирже Чжэнчжоу (Zhengzhou Commodity Exchange, ZCE) упала 20 октября на 8% до 1755,40 юаня ($275) за 1 т.

Это произошло после того, как во вторник, 19 октября, Национальная комиссия по развитию и реформам (бывший Госплан КНР, ключевой орган в управлении экономикой) заявила о намерении вмешаться и «вернуть цены в разумный диапазон», чтобы не допустить роста издержек для энергетики, отопления и энергоемких отраслей промышленности. До этого цены на уголь росли несколько недель подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных