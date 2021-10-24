В КоАПе может появиться понятие «сделки со следствием»

Более того, в новом КоАПе были существенно смягчены некоторые требования к бизнесу. Проект предполагает замену административного штрафа для всех юрлиц, индивидуальных предпринимателей и их работников на предупреждение при условии, что нарушение было допущено впервые и не относится к категории грубых. Размер наказания для социально ориентированных некоммерческих организаций, микро- и малого бизнеса снижается до уровня, применяемого к индивидуальным предпринимателям. Кроме этого отменяется суммирование штрафов за однородные нарушения, выявленные в ходе проверки по принципу «одна проверка – один штраф». Эти послабления Минэк и Корпорация МСП планируют предоставить предпринимателям максимально оперативно – как писали «Ведомости», был подготовлен специальный законопроект о внесении изменений в действующий КоАП.