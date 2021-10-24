В КоАПе может появиться понятие «сделки со следствием»Минюст сформировал новую версию кодекса
Минюст сформировал новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). «Ведомости» ознакомились с документом, распространенном на прошлой неделе по профильным министерствам и деловым объединениям. Подлинность проекта кодекса подтвердил федеральный чиновник и один из участников процесса его подготовки. Нынешняя редакция нового КоАПа – уже третья за последние два года. Первые две вызвали довольно резкую негативную реакцию делового сообщества и депутатов и так и не дошли до рассмотрения в Госдуме. Последняя версия кодекса стала значительно мягче.
Наиболее прорывным дополнением стало включение в кодекс «сделки со следствием» – возможности заключать соглашение с государственными органами, полагает юрист практики административного права и законотворчества Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Павел Барышников (входит в состав рабочей группы «Деловой России» по реформированию КоАПа). В частности, в документе сказано, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может заключить с госорганом специальное соглашение и таким образом смягчить уровень наказания. «Это фундамент для массового применения сделок с административными структурами», – отметил Барышников.
Кроме этого из кодекса была исключена такая разновидность наказания, как приостановление деятельности предприятий. Из проекта нового КОАПа следует, что бизнес может «замораживаться» исключительно для обеспечения выполнения обязательных требований. «Иными словами, выполнил требования – на следующий день тебя обязаны открыть», – объясняет первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Ранее в качестве наказания предусматривалась приостановка деятельности на срок от 30 до 180 дней.
По наиболее массовым статьям, которые не соблюдает бизнес, повышения штрафов не предусмотрено. В частности, за нарушения трудового законодательства (ст. 5.27 действующего КоАПа), требований охраны труда (5.27.1), в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (6.3), санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и транспорта (6.4), пожарной безопасности (20.4).
Более того, в новом КоАПе были существенно смягчены некоторые требования к бизнесу. Проект предполагает замену административного штрафа для всех юрлиц, индивидуальных предпринимателей и их работников на предупреждение при условии, что нарушение было допущено впервые и не относится к категории грубых. Размер наказания для социально ориентированных некоммерческих организаций, микро- и малого бизнеса снижается до уровня, применяемого к индивидуальным предпринимателям. Кроме этого отменяется суммирование штрафов за однородные нарушения, выявленные в ходе проверки по принципу «одна проверка – один штраф». Эти послабления Минэк и Корпорация МСП планируют предоставить предпринимателям максимально оперативно – как писали «Ведомости», был подготовлен специальный законопроект о внесении изменений в действующий КоАП.
Нынешний кодекс можно скорректировать гораздо быстрее, уже в текущую законодательную сессию – и таким образом оперативно снизить нагрузку на бизнес, пояснял «Ведомостям» целесообразность законопроекта близкий к правительству источник. Тогда как принятие нового КоАПа, по его словам, может занять довольно длительное время.
Одним из ключевых и наиболее распространенных замечаний к предыдущим версиям КоАПа было включение в кодекс понятия «грубое нарушение». В частности, по поводу появления в КоАПе этой категории довольно резко высказывался бизнес-омбудсмен Борис Титов. Под это понятие подпадают, например, нарушения коррупционной направленности, посягающие на конкуренцию и в области дорожного движения, но четкое определение, где находится граница между грубым и негрубым, отсутствует, жаловался уполномоченный в марте прошлого года в письме премьеру Михаилу Мишустину, писали «Ведомости». Поэтому применение соответствующего положения может стать непредсказуемым и высокорискованным, в том числе из-за произвольного толкования понятия судьями, уточнял Титов.
В последней версии КоАПа категория сохранилась. Но признаки грубых нарушений были в значительной степени конкретизированы, уточнил Барышников. По его словам, чтобы понять, подпадает ли правонарушение под эту категорию, в большинстве случаев достаточно провести анализ законодательства. Например, грубым, согласно последнему КоАПу, является правонарушение, за повторное совершение которого предусмотрена уголовная ответственность. Такая конструкция позволяет заранее однозначно отнести конкретное правонарушение к категории грубых.
Тем не менее одним из случаев, когда правонарушение признается грубым, считается наличие в нем угрозы жизни и здоровью – такая формулировка все еще размытая, отметил он. Предполагается, что решать, угрожало ли то или иное действие или бездействие работодателя гражданам и как существенно, будут госорганы, пояснил Барышников.
Под категорию грубых, кроме уже упомянутых, подпадают, например, нарушения, посягающие на конкуренцию, совершение которых создало угрозу возникновения или привело к возникновению эпидемии, экстремизм, незаконный оборот оружия и т. д.
«Ведомости» направили запрос представителю Минюста. Ранее он сообщал, что работа над проектом КоАПа и взаимосвязанными законопроектами находится на завершающей стадии. Представитель Минэка уточнил, что в ведомстве получили сводную редакцию нового кодекса. После подготовки проекта документ пройдет оценку регулирующего воздействия, где у профессионального сообщества и бизнеса будет возможность высказать свою позицию, заявил собеседник. По его словам, на данном этапе принципиально важно договориться об общих подходах регулирования административной практики, таких как распределение полномочий, виды и условия назначения наказания, соотношение административной практики и контрольно-надзорной деятельности, регулирование ответственности малого и среднего бизнеса, социально ориентированных организаций и т. д.