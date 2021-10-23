Малый бизнес планируют освободить от штрафов за первое нарушение КоАП

Малый бизнес планируют освободить от штрафов за первое нарушение КоАПМинэк и Корпорация МСП подготовили пакет соответствующих поправок в кодекс
В правительстве сформирован регуляторный пакет поддержки малого бизнеса – комплекс принципиальных изменений по снижению нагрузки на МСП в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В перечень вошли инициативы по существенному снижению штрафов, следует из законопроекта, подготовленного Минэком и Корпорацией МСП (копия есть у «Ведомостей», подлинность подтвердили два федеральных чиновника).
Отказ от денежных взысканий за нарушения, допущенные впервые. Вместо штрафа предлагается выносить предупреждение – «в качестве единственно допустимого административного наказания» за однократное несоблюдение кодекса.
Снижение размера штрафа для социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), микро- и малого бизнеса до уровня наказаний, применяемых к индивидуальным предпринимателям. В пояснительной записке такая мера аргументируется следующим образом. На данный момент около 96% всех субъектов МСП – это микропредприятия, еще 3,7% – малые, и лишь 0,3% – средние. Среди первых двух категорий доля юридических лиц не достигает и половины – 39%, остальное – это бизнес в форме ИП, говорится в документе. При этом разница в размере штрафов для индивидуальных предпринимателей и организаций достигает 500-900%, по крайней мере, по их максимальной планке. При этом сумма наказания не зависит от масштаба бизнеса – даже если оборот у ИП существенно выше, чем у юрлица, ведущего аналогичную деятельность, первый заплатит гораздо меньше, следует из документа. Часто это приводит к взысканию, несоразмерному величине бизнеса. Такой подход неактуален, поэтому следует приравнять размер штрафа для микро- и малых предприятий, а также СОНКО к наказанию для ИП.
Отмена суммирования штрафов за нарушения одного состава, выявленные в ходе проверки. То есть, если компания не выполнила ряд предписаний КоАП, включенных в одну статью кодекса, то наказание накладывается за несоблюдение лишь одного пункта, а не всех. Принципу: одна проверка – один штраф по статье КоАП.
Отказ от дублирования наказаний для компании и ее должностного лица за одни и те же нарушения. Если есть виновное физическое лицо, юрлицо штрафовать не нужно, следует из законопроекта.
Согласно пояснительной записке, чаще всего предприниматели допускают нарушения трудового законодательства (Статья 5.27 КоАП), требований охраны труда (5.27.1), в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (6.3), санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и транспорта (6.4) и ряд других. Например, за невыплату в срок заработной платы полагается штраф до 50 000 руб. для юрлиц, до 5000 – для ИП (пункт 6 ст. 5.27), за нарушение правил карантина можно получить взыскание в размере до 500 000 руб. (пункт 2 ст. 6.3).
По словам одного из собеседников «Ведомостей», в ближайшее время проект поправок будет отправлен на рассмотрение правительственной комиссии, затем в случае одобрения – внесен в Госдуму.
Представители аппарата правительства и Минэка не ответили на запросы «Ведомостей». Представитель Минюста сообщил, что предложения КМСП были рассмотрены и не вызвали концептуальных возражений. Представитель министерства добавил, что такой подход уже включен в проект новой редакции КоАП, разработка которой находится на завершающей стадии и скоро будет вынесена на общественное обсуждение. Например, проект КоАП распространяет механизм замены административного штрафа предупреждением на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их работников, при условии, что нарушение было не грубым.
В декабре 2020 г. министр юстиции Константин Чуйченко в интервью ТАСС говорил, что по многим составам административных правонарушений в новой редакции КоАП будет предусмотрено наказание в виде предупреждения. «Наша цель была уйти от репрессивности, а кодекс сделать именно регуляторным механизмом. Понятно, в определенных случаях наказание должно быть достаточно жестким. Но эта жесткость должна соотноситься с той общественной опасностью, которое правонарушение в себе несет», – говорил министр.
Поправки в кодекс прорабатывались на площадке Корпорации МСП (КМСП) вместе с предпринимателями – под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова, передала пресс-служба института развития слова гендиректора Александра Исаевича. Замена штрафа на предупреждение – это новый формат партнерских отношений государства и бизнеса. У малых и микрокомпаний, как правило, небольшой штат сотрудников, зачастую таким предприятиям крайне сложно отследить все требования и нормативы, добавил он. После того, как проверяющие органы укажут на нарушение, они его устранят – не нужно наказывать рублем за ошибки, допущенные из-за объективной невозможности проанализировать весь массив обязательных предписаний, продолжил Исаевич.
Эти поправки наиболее востребованы у предпринимателей, поэтому важно, чтобы они как можно быстрее заработали, пояснил гендиректор КМСП. «Надеемся, что они получат поддержку Госдумы», – резюмировал Исаевич.
Чем меньше масштаб бизнеса, тем чувствительнее для него административные наказания, отметил заместитель председателям комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов. Если по многим видам штрафов крупным предприятиям легче постоянно их уплачивать, не устраняя нарушений, то небольшие компании, микробизнес во многих случаях оказываются на грани закрытия, продолжил он. Поправки к кодексу – это, по сути, продолжение линии «регуляторной гильотины», ключевая задача которой – простимулировать развитие предпринимательства, полагает депутат. Гарантия защиты от административных наказаний значительно улучшает деловой климате в стране на уровне малого бизнеса: чем безопаснее себя чувствует потенциальный предприниматель, тем скорее он откроет свое дело, уверен он.
Смягчение КоАП злоупотреблений не вызовет, согласился завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов. Например, дробление бизнеса налоговая достаточно хорошо отслеживает, констатировал он. При этом изменения позитивны не только непосредственно для бизнеса, но и тех институтов, которые выступают в данном случае на противоположной стороне – для контрольных органов, судов и так далее, добавила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. У них снизится нагрузка, спадет напряженность во взаимоотношениях с предпринимателями, уточнил она.
За принятие этих изменений «Опора России» выступала 6 лет, напомнил исполнительный директор делового объединения Андрей Шубин. Недавно инициативы были вновь направлены в адрес министра экономического развития Максима Решетникова, уточнил он. В действующей редакции санкции не учитывают размер бизнеса и зачастую предполагают крайне обременительные для микропредприятий и малого бизнеса наказания. В случае принятия поправок штрафы для МСП снизятся кратно. Например, размер наказания за нарушение требований пожарной безопасности снизится в 7 раз: максимальный штраф (если не было жертв) упадет с 400 000 до 60 000 руб. Можно прогнозировать, что вследствие данных поправок пойдет на убыль традиция, когда бизнес пытается договориться с проверяющими – то есть уменьшится коррупционный элемент, добавила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Елена Дыбова.
В целом, все эти изменения позитивные, отметил советник уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Однако, по его словам, бизнес хотел бы большего – снижения размера штрафов, повышения ответственности контролирующих лиц за допущенные нарушения, дифференциации наказаний в зависимости от категории риска.