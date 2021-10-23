Малый бизнес планируют освободить от штрафов за первое нарушение КоАП

Снижение размера штрафа для социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), микро- и малого бизнеса до уровня наказаний, применяемых к индивидуальным предпринимателям. В пояснительной записке такая мера аргументируется следующим образом. На данный момент около 96% всех субъектов МСП – это микропредприятия, еще 3,7% – малые, и лишь 0,3% – средние. Среди первых двух категорий доля юридических лиц не достигает и половины – 39%, остальное – это бизнес в форме ИП, говорится в документе. При этом разница в размере штрафов для индивидуальных предпринимателей и организаций достигает 500-900%, по крайней мере, по их максимальной планке. При этом сумма наказания не зависит от масштаба бизнеса – даже если оборот у ИП существенно выше, чем у юрлица, ведущего аналогичную деятельность, первый заплатит гораздо меньше, следует из документа. Часто это приводит к взысканию, несоразмерному величине бизнеса. Такой подход неактуален, поэтому следует приравнять размер штрафа для микро- и малых предприятий, а также СОНКО к наказанию для ИП.