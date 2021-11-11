ФНС назвала способ полного обеления экономики

Федеральная налоговая служба (ФНС) рекомендует крупным заказчикам услуг вносить в договоры с подрядчиками так называемую налоговую оговорку – специальные условия, где они обязуются друг перед другом исполнять налоговое законодательство. Вся экономика обелится, если крупнейшие компании присоединятся к спецпроекту, заявила замглавы Контрольного управления ФНС Варвара Бурлевич на круглом столе Всероссийского налогового форума Торгово-промышленной палаты (ТПП) («Ведомости» следили за трансляцией).