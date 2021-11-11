Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке со скидкой 35%

ФНС назвала способ полного обеления экономики

«Вывести на чистоту» поставщиков услуг должны крупные заказчики
Ольга Агеева
ФНС вместе с отраслевыми ассоциациями разработала рекомендованные договоры с налоговыми оговорками, учитывающие специфику отдельных сфер / Андрей Гордеев / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) рекомендует крупным заказчикам услуг вносить в договоры с подрядчиками так называемую налоговую оговорку – специальные условия, где они обязуются друг перед другом исполнять налоговое законодательство. Вся экономика обелится, если крупнейшие компании присоединятся к спецпроекту, заявила замглавы Контрольного управления ФНС Варвара Бурлевич на круглом столе Всероссийского налогового форума Торгово-промышленной палаты (ТПП) («Ведомости» следили за трансляцией).

На федеральном уровне администрируются 3300 компаний, которые хотя и составляют 0,4% общего числа плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), но формируют 64% поступлений федерального бюджета, рассказала Бурлевич. Крупнейшие компании создают «спрос на добросовестность» в экономике.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных