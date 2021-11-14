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Доля малого бизнеса в обороте всех организаций достигла минимума за 13 лет

Эксперты связывают это с опережающим ростом крупного бизнеса
Анастасия Бойко Александр Соколов
Положение малого и среднего бизнеса в России остается достаточно сложным / Евгений Разумный / Ведомости

Оборот малых предприятий составил в первом полугодии 2021 г. 13,7 трлн руб., что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 10% – чем в первой половине допандемийного 2019 года, следует из данных Росстата. При этом доля малого бизнеса в совокупном обороте малых, средних и крупных предприятий составила 11,5% – это минимум с 2008 г., когда статистическая служба начала публиковать такие оценки. В первом полугодии 2020 г. показатель был зафиксирован на уровне 12,6%, в 2019 г. – 13,4%. На максимумах вклад малого бизнеса в суммарную выручку находился в первом полугодии 2017 г. – тогда показатель составил 18,2%. В малом бизнесе доминируют предприятия торговли – на них приходится более половины оборота (56% в первой половине 2021 г.).

Общий оборот всех предприятий в первой половине 2021 г. превысил 119 трлн руб., что на 26,5 трлн, или 27%, больше, чем годом ранее (в 2019 г. был зафиксирован аналогичный уровень). На средние и крупные предприятия пришлось 3,8 и 84,7% выручки, за тот же период 2020 г. – 3,3 и 84,1%, в 2019 г. соотношение составило 3,4 и 83,3%. Выручку микропредприятий и ИП Росстат последний раз приводил в 2019 г. – на них приходилось 24 трлн и 17 трлн руб. оборота соответственно. При этом доля этого сегмента в обороте всех хозяйствующих субъектов из года в год тоже постепенно таяла – с 18,5% в 2015 г. до 17,2% в 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных