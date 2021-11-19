Минфин ждет отказа ЕС от претензий к «русским офшорам»

Одно из требований ЕС – открыть доступ в САРы российским компаниям

Совет ЕС может включить юрисдикцию в черный список. В этом случае возникнет обязанность раскрывать сделки с взаимозависимыми лицами, если доход от них получает компания — резидент государства или территории из черного списка (Директива DAC6), объяснил корреспондент Кирилл Тасалов, курирующий российское направление в IBFD European Taxation – официальном издании Европейской конфедерации налоговых консультантов.



Кроме того, государства — члены ЕС вправе применить «защитные меры» налогового, бюджетного или иного характера. Например, отказать в учете расходов для налоговых целей при платежах контрагенту из юрисдикции из черного списка (например, исходящие из ЕС проценты, роялти, платежи по услугам); отказать в применении пониженной ставки по налоговому соглашению и применить вместо нее национальную ставку дохода; отказать в освобождении прибыли контролируемой иностранной компании (КИК) – резидента юрисдикции из черного списка; ограничить освобождение в отношении дивидендов от «дочки» из юрисдикции в черном списке.



Резидентов таких юрисдикций и их контрагентов чаще проверяют налоговые органы и предъявляют к ним более жесткие требования, рассказал Тасалов. Кроме налоговых могут быть иные последствия: отказ в бюджетных субсидиях и грантах, ограничение на участие в закупках и пр.