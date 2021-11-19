Минфин ждет отказа ЕС от претензий к «русским офшорам»Одно из требований ЕС – открыть доступ в САРы российским компаниям
Минфин старается устранить риск признания специальных административных районов (САР) в Калининграде и Владивостоке «вредоносными» налоговыми режимами. Достичь компромисса с Еврокомиссией Минфин намерен в I квартале 2022 г. Об этом сообщил «Ведомостям» статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах расширенного заседания Евразийского межправсовета в Ереване.
«Мы ведем переговоры о том, что нам нужно донастроить режим САР таким образом, чтобы он соответствовал критериям так называемых справедливых налоговых практик, – заявил Сазанов «Ведомостям». – У нас очень конструктивный диалог и к I кварталу 2022 г., думаю, выйдем на какие-то решения, которые устроят и нас, и представителей ЕС».
Видеоконференции с представителями ЕС проходят ежемесячно, уточнил замминистра: «Обсуждаем режим, обсуждаем, что нужно для того, чтобы режим признали нормальным, правильным».
Решения по защите САР от признания «вредоносным» налоговым режимом (harmful tax regime) будут реализованы течение 2022 г.
Ранее Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности предъявила к САРам ряд претензий, в том числе за дискриминацию российских групп перед иностранными – такой тезис Совет ЕС включил в свой июньский доклад.
Одно из требований ЕС – открыть доступ в САРы российским компаниям
Совет ЕС может включить юрисдикцию в черный список. В этом случае возникнет обязанность раскрывать сделки с взаимозависимыми лицами, если доход от них получает компания — резидент государства или территории из черного списка (Директива DAC6), объяснил корреспондент Кирилл Тасалов, курирующий российское направление в IBFD European Taxation – официальном издании Европейской конфедерации налоговых консультантов.
Кроме того, государства — члены ЕС вправе применить «защитные меры» налогового, бюджетного или иного характера. Например, отказать в учете расходов для налоговых целей при платежах контрагенту из юрисдикции из черного списка (например, исходящие из ЕС проценты, роялти, платежи по услугам); отказать в применении пониженной ставки по налоговому соглашению и применить вместо нее национальную ставку дохода; отказать в освобождении прибыли контролируемой иностранной компании (КИК) – резидента юрисдикции из черного списка; ограничить освобождение в отношении дивидендов от «дочки» из юрисдикции в черном списке.
Резидентов таких юрисдикций и их контрагентов чаще проверяют налоговые органы и предъявляют к ним более жесткие требования, рассказал Тасалов. Кроме налоговых могут быть иные последствия: отказ в бюджетных субсидиях и грантах, ограничение на участие в закупках и пр.
Чтобы снять замечания представителей ЕС, необходимо, чтобы режим САРа удовлетворял двум критериям, отметил Сазанов. Во-первых, при регистрации там компания должна обеспечить в регионе substance (от англ. «содержание», «суть» – реальные офисы с сотрудниками). Во-вторых, режим должен быть доступным как для иностранных, так и для российских компаний (так называемый ringfencing), рассказал замминистра. По первому критерию Минфин согласен с доводами Еврокомиссии. По второму сейчас идут переговоры, рассказал Сазанов.
Риски «миграции» внутри России
Изначально САРы создавались для возврата российского бизнеса из-за рубежа. Но из-за претензий ЕС «впускать» в САРы могут начать и российские холдинги, выяснили ранее «Ведомости». Сейчас Федеральная налоговая служба готовит законопроект. Предполагается, что условия для переезда российских компаний будут в целом похожи на требования для иностранных холдингов. Но их могут обязать переводить в САРы управленческие структуры.
На вопрос, опасается ли Минфин негативных последствий, Сазанов ответил: «Боимся, поэтому и думаем, как этого избежать».
Пока Минфин пытается убедить представителей ЕС в том, что САРы изначально созданы, по сути, для российских компаний. Пользователи режима – и так «квазироссийские», конечные бенефициары которых – российские бизнесмены.
Планы «впустить» российские компании в САРы угрожают инвестиционному климату и правам миноритарных инвесторов, предупредил директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин.
Чтобы бизнесменам было комфортнее переводить в САР иностранные структуры, в САР создано гибкое регулирование корпоративных отношений. Компания может не просто оставить зарубежное корпоративное право – переехать с тем же уставом, внутренними документами и т. д., но и вручную создать какой угодно режим.
«Свобода творчества» угрожает правам миноритарных акционеров, отмечает Спирин: «Теоретически компания может полностью поменять корпоративное управление, написать какой угодно устав, убрать права миноритариев и одобрить изменения голосами контролирующих акционеров. Отсутствие требований к корпоративному управлению в САРах открывает поле для экспериментов над миноритариями».
В результате реформ, совершенствования судебной практики российское корпоративное право теперь действительно защищает инвесторов, подчеркивает Спирин: «Последние шесть лет в крупных российских публичных компаниях интересы миноритарных акционеров уже не нарушают, как раньше. Начался качественно новый этап». Возможность переезда в САР российских компаний станет «дамокловым мечом» над миноритарными акционерами, предупредил Спирин: «Квазиофшор с ковбойскими правилами «кто быстрее выстрелил» может свести на ноль успехи в улучшении корпоративного управления в России. Достаточно компании принять решение о переезде в САР – и никаких гарантий для миноритарных акционеров нет».
Что такое «русские офшоры»
САРы на о. Русский во Владивостоке и о. Октябрьский в Калининграде появились в 2018 г., когда под санкции США попали несколько крупных российских компаний и их собственники, включая En+ и Rusal Олега Дерипаски. Они позволяют изменить корпоративную прописку – осуществить полную «миграцию» иностранных компаний в Россию и получить налоговые льготы. Сейчас в САРах зарегистрировано 52 резидента. Абсолютное большинство (47 компаний и один фонд) – на о. Октябрьский Калининградской области.
Как ранее писали «Ведомости», интерес к переносу части своих структур в САР рассматривают «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Алроса», «Сибур», «Северсталь», Сбербанк, ВТБ. Пересматривая налоговые соглашения с зарубежными странами и закрывая возможности для безналогового вывода капитала за рубеж, Минфин рассчитывает на возвращение холдингов обратно в Россию, в том числе в САРы.