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Дефицит удобрений может снизить урожай зерновых в США и Канаде

Это может открыть новые рынки для России
Илья Лакстыгал Василий Милькин
Nayan Sthankiya / Reuters

Глобальный дефицит азотных удобрений, ведущий к рекордному росту цен на них, вынуждает американских производителей кукурузы, рапса и пшеницы откладывать их закупки. Канадская компания Nutrien (крупнейший поставщик удобрений в США, лидер мирового рынка по производству калийных удобрений и один из трех крупнейших мировых производителей азотных удобрений) может поставить весной меньше азотных удобрений, чем обычно.

Об этом Reuters заявил старший вице-президент компании по розничной торговле Джефф Тарси, не уточнив объемов снижения. Еще в начале месяца, 4 ноября, руководство американского производителя и дистрибутора азотных удобрений CF Industries Holdings заявило, что нехватка их продукции становится настолько острой, что американские фермеры в ближайшем будущем не смогут получить достаточно удобрений. В то же время, несмотря на возможный дефицит, по просьбе CF Industries Комиссия по международной торговле США продолжает антидемпинговое расследование в отношении поставщиков карбамидо-аммиачной смеси из России и Тринидада и Тобаго.

Гендиректор американской Ассоциации сельскохозяйственных ритейлеров Дарен Коппок пояснил Reuters, что в США запасов азотных удобрений достаточно для внесения в почву до зимы. Но при таких высоких ценах фермеры уже откладывают их закупки, рискуя столкнуться с проблемой поставок во время весенней посевной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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