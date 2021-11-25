Дефицит удобрений может снизить урожай зерновых в США и Канаде

Об этом Reuters заявил старший вице-президент компании по розничной торговле Джефф Тарси, не уточнив объемов снижения. Еще в начале месяца, 4 ноября, руководство американского производителя и дистрибутора азотных удобрений CF Industries Holdings заявило, что нехватка их продукции становится настолько острой, что американские фермеры в ближайшем будущем не смогут получить достаточно удобрений. В то же время, несмотря на возможный дефицит, по просьбе CF Industries Комиссия по международной торговле США продолжает антидемпинговое расследование в отношении поставщиков карбамидо-аммиачной смеси из России и Тринидада и Тобаго.