Дефицит удобрений может снизить урожай зерновых в США и Канаде

Дефицит удобрений может снизить урожай зерновых в США и КанадеЭто может открыть новые рынки для России
Глобальный дефицит азотных удобрений, ведущий к рекордному росту цен на них, вынуждает американских производителей кукурузы, рапса и пшеницы откладывать их закупки. Канадская компания Nutrien (крупнейший поставщик удобрений в США, лидер мирового рынка по производству калийных удобрений и один из трех крупнейших мировых производителей азотных удобрений) может поставить весной меньше азотных удобрений, чем обычно.
Об этом Reuters заявил старший вице-президент компании по розничной торговле Джефф Тарси, не уточнив объемов снижения. Еще в начале месяца, 4 ноября, руководство американского производителя и дистрибутора азотных удобрений CF Industries Holdings заявило, что нехватка их продукции становится настолько острой, что американские фермеры в ближайшем будущем не смогут получить достаточно удобрений. В то же время, несмотря на возможный дефицит, по просьбе CF Industries Комиссия по международной торговле США продолжает антидемпинговое расследование в отношении поставщиков карбамидо-аммиачной смеси из России и Тринидада и Тобаго.
Гендиректор американской Ассоциации сельскохозяйственных ритейлеров Дарен Коппок пояснил Reuters, что в США запасов азотных удобрений достаточно для внесения в почву до зимы. Но при таких высоких ценах фермеры уже откладывают их закупки, рискуя столкнуться с проблемой поставок во время весенней посевной.