Эксперты оценили беспокойство топ-менеджеров по поводу «зеленых принципов»

58% руководителей российских компаний ничего не знают о принципах так называемого устойчивого развития (ESG, Environment – Social – Governance), подразумевающих внедрение в стратегии и бизнес-процессы лучших практик в сферах экологии, социальной политики и управления. Об этом говорится в опросе управленцев российских компаний из малого, среднего и крупного бизнеса, проведенном аудиторской организацией PwC и с аналитическим центром НАФИ. В ходе исследования был опрошен 1001 руководитель, выборка структурирована по размеру бизнеса. Интервью охватывали все сферы производства, а географически – всю Россию.