Эксперты оценили беспокойство топ-менеджеров по поводу «зеленых принципов»Небольшим российским компаниям внимание к ESG приносит скорее убытки
58% руководителей российских компаний ничего не знают о принципах так называемого устойчивого развития (ESG, Environment – Social – Governance), подразумевающих внедрение в стратегии и бизнес-процессы лучших практик в сферах экологии, социальной политики и управления. Об этом говорится в опросе управленцев российских компаний из малого, среднего и крупного бизнеса, проведенном аудиторской организацией PwC и с аналитическим центром НАФИ. В ходе исследования был опрошен 1001 руководитель, выборка структурирована по размеру бизнеса. Интервью охватывали все сферы производства, а географически – всю Россию.
Интерес к принципам ESG проявляют преимущественно крупные компании, уточняется в исследовании. Примерно половина опрошенных руководителей крупного бизнеса имеет о них какое-то представление. Среди руководителей среднего бизнеса с принципами ESG знакомы 39% опрошенных, а в сегменте малого бизнеса осведомленных всего 30%.
Из числа тех, кто про ESG знает, 78 % убеждены, что их партнеров, инвесторов и кредиторов эти новации не особо волнуют, уточнил управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.
ESG-подход на данный момент – это зачастую скорее инструмент пиара – отдельные аспекты этой повестки присутствуют в деятельности любой компании, в том числе российской, просто традиционно в нашей стране вопросы экологии, социальной политики и корпоративного управления не объединялись в один комплекс мероприятий, полагает заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.
Для небольших российских компаний, работающих, преимущественно на внутреннем рынке, особое внимание к ESG как к комплексному подходу не приносит никаких дивидендов – одни дополнительные затраты, подчеркнул эксперт. Этим и объясняется столь низкая осведомленность – в России тема не является важной ни для потребителей продукции и услуг, ни для регуляторов, для которых важно соблюдение отдельных норм и правил.
В «западном» понимании продвижение собственной ESG-ответственности важно, прежде всего, для крупных публичных компаний – для них имидж является важной составляющей при заключении контрактов, а также для возможности участия в зарубежных проектах, добавил он.
Аналогичные данным PwC оценки приводили ранее в аудиторской компании Deloitte – там проанализировали отношение российского финансового сектора к «зеленым» принципам. На основе исследования отчетностей 400 банков, а также интервью с их руководителями, в Deloitte сделали вывод, что 80% участников отрасли не понимают, чем и насколько важна ESG-повестка для принятия решений о кредитовании и инвестициях.
Рынок займов на устойчивое развитие, впрочем, растет крайне интенсивно. В первой половине 2021 г. выпуск облигаций под ESG-цели и т. д. составил $680 млрд. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в докладе Института международных финансов (IIF) «Мониторинг устойчивого долга».
В России динамика также ускорилась, сообщали «Ведомости» со ссылкой на представителя IIF: доля страны в выпуске устойчивых облигаций выросла до 1,9% в первом полугодии 2021 г. (размещено бондов на $1,5 млрд), в 2020 г. она составляла 1,1% ($900 млн).
В ЦБ возможное отставание России от мирового климатического движения называли одним из ключевых рисков для финансового рынка и экономики в целом. Весь отечественный рынок ESG-облигаций составляет чуть менее 120 млрд руб., из которых 70 млрд приходится на зеленый облигационный заем г. Москвы, который можно отнести к категории ESG лишь с некоторыми оговорками, оценивал управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.