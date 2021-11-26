Китай ввел жесткий карантин в отношении экипажей морских судов

Ограничения в первую очередь направлены на китайских матросов. Власти требуют от них карантина в течение трех недель до их возвращения в Китай, затем еще две недели в порту прибытия и, наконец, две недели в их провинции, прежде чем они смогут воссоединиться со своими семьями, уточняет управляющий директор Singhai Marine Services, одного из крупнейших китайских агентов по набору экипажей для судовладельцев, Теренс Чжао. Он добавил, что санитарные правила меняются постоянно, причем нюансы зависят от эпидемической ситуации в конкретном порту. Чжао считает, что ситуация будет только усугубляться, так как ожидается, что Пекин дополнительно ужесточит санитарные меры в канун зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в китайской столице в феврале.