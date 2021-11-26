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Китай ввел жесткий карантин в отношении экипажей морских судов

В море после истечения контракта находится не менее 250 000 человек
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Проблемы со сменой экипажей не должны оказывать критического влияния на скорость обработки судов в портах КНР и соседних стран / Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Власти Китая ввели обязательный семинедельный карантин для возвращающихся из рейсов китайских моряков, а также запретили проводить смену экипажа в портах КНР, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса. Судам, которые провели смену экипажа в другом месте за пределами Китая, приходится ждать две недели. Чтобы подстроиться к требованиям Пекина, судовладельцам приходится перенаправлять корабли для смены экипажа в некитайские порты, задерживая таким образом доставку товаров и затягивая кризис в глобальной цепочке поставок. Об этом сообщил 25 ноября Bloomberg со ссылкой на морские транспортные компании и рекрутеров.

Ограничения в первую очередь направлены на китайских матросов. Власти требуют от них карантина в течение трех недель до их возвращения в Китай, затем еще две недели в порту прибытия и, наконец, две недели в их провинции, прежде чем они смогут воссоединиться со своими семьями, уточняет управляющий директор Singhai Marine Services, одного из крупнейших китайских агентов по набору экипажей для судовладельцев, Теренс Чжао. Он добавил, что санитарные правила меняются постоянно, причем нюансы зависят от эпидемической ситуации в конкретном порту. Чжао считает, что ситуация будет только усугубляться, так как ожидается, что Пекин дополнительно ужесточит санитарные меры в канун зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в китайской столице в феврале.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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