Недельная инфляция в России достигла максимума с начала июля

Недельная инфляция в России достигла максимума с начала июляРосстат объяснил это подорожанием туров в Турцию
Потребительские цены в России выросли на 0,46% с 23 по 29 ноября по сравнению с предыдущей неделей, следует из материалов Росстата. Это самый высокий показатель с начала июля: аналогичный уровень недельной инфляции был зафиксирован в период с 29 июня по 5 июля. В последующие периоды она не превышала 0,3%.
С 16 по 22 ноября инфляция составила 0,2%. Таким образом, на прошлой неделе она ускорилась более чем в два раза — на 0,26 п. п.
Одной из основных причин подобной динамики Росстат назвал «резкий предновогодний рост цен» на туристические поездки в Турцию: они подорожали сразу на 55,18% после 4,69% неделей ранее. С начала года стоимость путешествий в эту страну выросла на 89,3%, отметили в ведомстве.
Еще одним фактором стал рост стоимости товаров и услуг, занимающих высокую долю в структуре потребительских расходов населения, выше недельной инфляции. «Совокупная доля таких товаров и услуг составила в структуре потребительских расходов населения (СПР) 5,4%», — рассказали в Росстате. Например, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, занимающие долю 1,25% в СПР, за неделю подорожали на 0,58%. При этом сильнее всего выросли цены на белокочанную капусту — на 3,31%. Доля этого продукта в СПР составляет 0,12%.
Однако в целом стоимость плодоовощной продукции в России падает третью неделю подряд. На прошлой неделе снижение составило 0,4% после 0,1% и 0,35% в две предыдущие недели соответственно. Так, на второй неделе ноября дефляция в сегменте данных товаров была отмечена впервые с середины сентября. Кроме капусты с 23 по 29 ноября подорожал только картофель — на 0,33%. Лук, морковь, огурцы, помидоры и яблоки подешевели на 0,56-0,12%.
Комментируя резкий рост недельной инфляции, Росстат также отметил, что «ряд товаров с высокой долей в СПР, ранее показавшие нулевые или близкие к ним темпы роста цен, подорожали на 0,3% и более». К таковым относятся творог (+0,33%), фруктово-ягодные консервы (+0,5%) и черный байховый чай (+0,31%).
Заметно — на 1,13% — подрожала гречка. Стоимость куриных яиц и пшеничной муки выросла на 1,11% соответственно. Цены на сахар увеличились на 0,66% против 0,69% неделей ранее, на подсолнечное масло — на 0,39% против 0,34%.
Кроме того, на 0,72% за неделю подорожало дизельное топливо. Однако это меньше, чем 1,06% в период с 16 по 22 ноября. Цены на бензин выросли в среднем на 0,1% против 0,24% ранее.
Тем не менее большинство продуктов питания и непродовольственных товаров показали темпы роста, аналогичные предыдущей неделе или ниже, отметил Росстат. Например, замедлились темпы удорожания мяса: цены на говядину повысились на 0,16% против 0,35% неделей ранее, стоимость баранины — на 0,04% против 0,1%, курицы — на 0,1% против 0,23%, вареной колбасы — на 0,27% против 0,45%. Схожая динамика наблюдается в отношении сливочного масла (+0,38 против +0,55% в предыдущий период), пастеризованного молока (+0,38% против +0,48%), сметаны (+0,3% против 0,56%) и сыров (+0,19% против 0,67%).
Цены на 10 отслеживаемых лекарств и медикаментов остались в среднем на уровне прошлой недели, отметил Росстат.
Наконец, влияние на цены оказал рост курса доллара и евро на 2,1% за неделю, заявил Росстат. Еще одной причиной стал учет влияния роста цен на товары и услуги, не включенных в еженедельный мониторинг цен. Ведомство мониторит потребительские цены в России в еженедельном и ежемесячном режиме, пояснили там. Так, каждую неделю оценивается изменение средних цен и тарифов на 106 товаров и услуг. Ежемесячно — на 556 товаров и услуг. При этом Росстат учитывает влияние всего набора товаров и услуг на еженедельную оценку индекса.
«На неделе с 23 по 29 ноября Росстат учел рост цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг — такие как бытовые услуги, услуги сотовой связи, страхования и зарубежного туризма. Это увеличило темпы роста цен на все виды услуг, не охваченные в еженедельном режиме, с 0,1% до 1,1%», — пояснили в ведомстве.
По данным Минэкономразвития, годовая инфляция к 29 ноября достигла 8,38% после 8,05% к 22 ноября. При этом в ведомстве подтвердили данные Росстата, указав, что основной вклад в инфляцию в период с 23 по 29 ноября внес рост цен в сегменте регулируемых и туристических услуг, которые подорожали совокупно на 1,37% против 0,06% в предыдущую неделю. В продовольственном сегменте темпы роста цен замедлились до 0,24% после 0,3% неделей ранее, а в непродовольственном — до 0,17% после 0,19%.
Согласно прогнозу Центробанка, по итогам 2021 г. инфляция в России составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г. Минэкономразвития ожидает, что показатель сложится на уровне 7,4%, однако 24 ноября глава ведомства Максим Решетников допустил превышение данного значения.