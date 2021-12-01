Недельная инфляция в России достигла максимума с начала июля

Наконец, влияние на цены оказал рост курса доллара и евро на 2,1% за неделю, заявил Росстат. Еще одной причиной стал учет влияния роста цен на товары и услуги, не включенных в еженедельный мониторинг цен. Ведомство мониторит потребительские цены в России в еженедельном и ежемесячном режиме, пояснили там. Так, каждую неделю оценивается изменение средних цен и тарифов на 106 товаров и услуг. Ежемесячно — на 556 товаров и услуг. При этом Росстат учитывает влияние всего набора товаров и услуг на еженедельную оценку индекса.