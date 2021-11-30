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Экономика

Путин назвал причины высокой инфляции в России

Ведомости

Инфляция в России ускорилась из-за комплекса факторов, которые наложились друг на друга, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«В частности, за последнее время потребительский спрос на услуги сферы туризма, транспорта, общественного питания просел и сместился в сторону товаров. При этом ввиду закрытых границ и введенных ограничений многие цепочки поставок оказались разорванными, по отдельным товарам начал формироваться дефицит, что подтолкнуло цены вверх», — сказал он.

При этом ключевую роль в ускорении инфляции сыграла мягкая бюджетная политика, проводимая в большинстве развитых стран, отметил глава государства. В этой связи он указал на рост бюджетных дефицитов, наблюдающийся до сих пор, из-за которого «глобальные инфляционные риски все еще сохраняются». 

На фоне пандемии коронавируса страны провели «масштабное вливание средств в экономику», добавил Путин. Россия, как и другие государства, реализовала ряд мер поддержки населения и бизнеса. Это, в свою очередь, спровоцировало резкий скачок цен на глобальных рынках, в том числе сырьевых товаров, пояснил президент.

«Мы видим, какой кризис разразился на глобальном энергетическом рынке. Он в первую очередь уже послужил кратному росту котировок азотных удобрений, а для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие», — предупредил Путин.

Президент отметил, что сейчас граждане России испытывают на себе глобальное инфляционное давление. Темпы роста потребительских цен в стране ускорились во многом под влиянием внешних факторов, отметил он. Решение этой проблемы требует пристального внимания. Важно как справляться с последствиями инфляции, так и «действовать на опережение», исключая факторы, провоцирующие удорожание товаров и услуг, добавил Путин.

Инфляция в России преодолела цель Центробанка в 4% в конце прошлого года, после чего продолжила ускоряться. По итогам октября она составила рекордные с начала 2016 г. 8,13% в годовом выражении. При этом продовольственная инфляция составила 10,89%, непродовольственная — 8,17%. Услуги подорожали на 4,36%.

Согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2021 г. инфляция в России составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г. Минэкономразвития ожидает показателя в 7,4%, однако 24 ноября глава ведомства Максим Решетников допустил превышение данного значения. 

Ранее по теме: Глава Минэкономразвития допустил рост годовой инфляции выше 7,4%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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