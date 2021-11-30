Путин назвал причины высокой инфляции в России
Инфляция в России ускорилась из-за комплекса факторов, которые наложились друг на друга, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
«В частности, за последнее время потребительский спрос на услуги сферы туризма, транспорта, общественного питания просел и сместился в сторону товаров. При этом ввиду закрытых границ и введенных ограничений многие цепочки поставок оказались разорванными, по отдельным товарам начал формироваться дефицит, что подтолкнуло цены вверх», — сказал он.
При этом ключевую роль в ускорении инфляции сыграла мягкая бюджетная политика, проводимая в большинстве развитых стран, отметил глава государства. В этой связи он указал на рост бюджетных дефицитов, наблюдающийся до сих пор, из-за которого «глобальные инфляционные риски все еще сохраняются».
На фоне пандемии коронавируса страны провели «масштабное вливание средств в экономику», добавил Путин. Россия, как и другие государства, реализовала ряд мер поддержки населения и бизнеса. Это, в свою очередь, спровоцировало резкий скачок цен на глобальных рынках, в том числе сырьевых товаров, пояснил президент.
«Мы видим, какой кризис разразился на глобальном энергетическом рынке. Он в первую очередь уже послужил кратному росту котировок азотных удобрений, а для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие», — предупредил Путин.
Президент отметил, что сейчас граждане России испытывают на себе глобальное инфляционное давление. Темпы роста потребительских цен в стране ускорились во многом под влиянием внешних факторов, отметил он. Решение этой проблемы требует пристального внимания. Важно как справляться с последствиями инфляции, так и «действовать на опережение», исключая факторы, провоцирующие удорожание товаров и услуг, добавил Путин.
Инфляция в России преодолела цель Центробанка в 4% в конце прошлого года, после чего продолжила ускоряться. По итогам октября она составила рекордные с начала 2016 г. 8,13% в годовом выражении. При этом продовольственная инфляция составила 10,89%, непродовольственная — 8,17%. Услуги подорожали на 4,36%.
Согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2021 г. инфляция в России составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г. Минэкономразвития ожидает показателя в 7,4%, однако 24 ноября глава ведомства Максим Решетников допустил превышение данного значения.