Глава Минэкономразвития допустил рост годовой инфляции выше 7,4%

Сегодня Росстат сообщил, что с начала года и к 22 ноября потребительские цены в России выросли на 7,02%. Годовая инфляция составила 8,05% после 8,13% по итогам октября. При этом продовольственная инфляция к указанной дате составила 10,54% в годовом выражении, непродовольственная — 8,11%, сообщило Минэкономразвития. Услуги подорожали на 4,36%.