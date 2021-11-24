Глава Минэкономразвития допустил рост годовой инфляции выше 7,4%
Годовая инфляция по итогам 2021 г. может оказаться выше прогноза и преодолеть 7,4%, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
«Я не хотел бы вам говорить сейчас наши оценки. Конечно, рабочие оценки есть. Не исключаем, что 7,4%, оценка может быть превышена», — сказал он (цитата по «Прайм»).
Ранее, 12 октября, Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России по итогам этого года с 5,8 до 7,4%. Основной причиной этого стало ускорение темпов роста цен на продовольственные товары, пояснил тогда Решетников. Удорожание продовольствия, в свою очередь, было обусловлено повышением стоимости плодоовощной продукции, спровоцированным существенным отставанием темпов уборки урожая. Дополнительное влияние на инфляцию оказал рост цен на мясо.
Сегодня Росстат сообщил, что с начала года и к 22 ноября потребительские цены в России выросли на 7,02%. Годовая инфляция составила 8,05% после 8,13% по итогам октября. При этом продовольственная инфляция к указанной дате составила 10,54% в годовом выражении, непродовольственная — 8,11%, сообщило Минэкономразвития. Услуги подорожали на 4,36%.
Целевым показателем по инфляции, к которому стремится Центробанк, являются 4%. Согласно прогнозу регулятора, по итогам 2021 г. инфляция в России составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г.