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Экономика

Глава Минэкономразвития допустил рост годовой инфляции выше 7,4%

Ведомости

Годовая инфляция по итогам 2021 г. может оказаться выше прогноза и преодолеть 7,4%, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

«Я не хотел бы вам говорить сейчас наши оценки. Конечно, рабочие оценки есть. Не исключаем, что 7,4%, оценка может быть превышена», — сказал он (цитата по «Прайм»).

Ранее, 12 октября, Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России по итогам этого года с 5,8 до 7,4%. Основной причиной этого стало ускорение темпов роста цен на продовольственные товары, пояснил тогда Решетников. Удорожание продовольствия, в свою очередь, было обусловлено повышением стоимости плодоовощной продукции, спровоцированным существенным отставанием темпов уборки урожая. Дополнительное влияние на инфляцию оказал рост цен на мясо.

Сегодня Росстат сообщил, что с начала года и к 22 ноября потребительские цены в России выросли на 7,02%. Годовая инфляция составила 8,05% после 8,13% по итогам октября. При этом продовольственная инфляция к указанной дате составила 10,54% в годовом выражении, непродовольственная — 8,11%, сообщило Минэкономразвития. Услуги подорожали на 4,36%.

Целевым показателем по инфляции, к которому стремится Центробанк, являются 4%. Согласно прогнозу регулятора, по итогам 2021 г. инфляция в России составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г.

Ранее по теме: Недельная инфляция в России достигла максимума с начала ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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