Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,4%
Минэкономразвития решило скорректировать прогноз по инфляции в России на 1,6 процентных пунктов с 5,8% до 7,4% по итогам 2021 г., прогноз на следующие три года остался неизменным. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
«Скорректировали оценку инфляции на конец года на 1,6 п.п. вверх – до 7,4%. Около 90% (или 1,4 п.п.) отклонения объясняется продовольственными ценами, еще 0,2 п.п. приходится на непроды», — заявил министр.
Основной причиной корректировки прогноза стало ускорение продовольственной инфляции, причём основные проблемы находятся на стороне предложения, отметил Решетников. По словам главы Минэкономразвития, Минсельхоз уже разработал план первоочередных мер по расширению предложения, о них будет объявлено в ближайшие дни. К соглашениям с торговыми сетями и производителям по сдерживанию цен правительство возвращаться не планирует, уточнил он.
Прогноз по бюджетным параметрам на 2022-2024 гг., а также оценка экономического роста России в этом году остаются неизменными. Рост ВВП в 2021 г. по-прежнему прогнозируется на уровне 4,2%. Инфляция — 4% в ближайшие три года, возвращение к таргету планируется к концу 2022 г. Из-за корректировки оценки инфляции министерству придётся пересмотреть оценки по росту реальной зарплаты и реальных располагаемых доходов населения, добавил министр.
Причины разгона инфляции
Основной вклад в ускорение инфляции вносит продовольственная инфляция, подчеркнул министр. Это связано прежде всего с удорожанием плодоовощной продукции, спровоцированным существенным отставанием темпов уборки урожая. «Основная причина – низкие темпы уборки из-за погоды. А также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений», — отметил Решетников.
Удорожание овощей и фруктов в сентябре не типичны для России, подчеркнул глава Минэкономразвития. В сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% сентябрь к августу. «С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды, в 2010 году», — указал он.
Также вклад в вносит ускорение роста цен на мясо. Цены на курицу выросли за сентябрь на 3,2%, за первую неделю октября еще на 1,6%. На свинину – на 1,7% за сентябрь и на 0,7% за 1 неделю октября. «Отчасти это связано с повышением себестоимости продукции», — констатировал министр. Волатильность мировых цен на энергоресурсы на инфляцию в России не влияют, уточнил он.
По оценке министерства, монетарные компоненты инфляции – непродовольственные товары, услуги – постепенно стабилизируются. «Здесь оказывает влияние произошедшее повышение ключевой ставки Банком России и постепенное укрепление рубля. В ближайшие месяцы это будет проявляться сильнее – с учетом отложенного эффекта денежно-кредитной политики», — указал Решетников. По оценке Минэка, монетарная инфляция по итогам 2021 года составит не более 6,1%.