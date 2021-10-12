Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,4%

Также вклад в вносит ускорение роста цен на мясо. Цены на курицу выросли за сентябрь на 3,2%, за первую неделю октября еще на 1,6%. На свинину – на 1,7% за сентябрь и на 0,7% за 1 неделю октября. «Отчасти это связано с повышением себестоимости продукции», — констатировал министр. Волатильность мировых цен на энергоресурсы на инфляцию в России не влияют, уточнил он.