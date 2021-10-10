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Аналитики предупредили о росте годовой инфляции в России

Ведомости

Инфляция в России вернется на уровень июня 2016 г. и составит по итогам октября 7,5%, говорится в консенсус-прогнозе, который составили «РИА Новости» на основе опроса аналитиков.

Главным фактором роста инфляции аналитики назвали плохой урожай и высокие цены на мировых биржах. Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев связал рост цен в августе и сентябре с единовременными выплатами от государства, но он уже не повлияет на октябрьскую инфляцию.

Высокий уровень инфляции сохранится в связи с многолетними пиками цен на энергоносители, перебоями в цепочках поставок, дефицитом полупроводников для автомобилей в мире, повышенной стоимостью контейнерных перевозок и перегруженностью портов в Китае и частично закрытыми границами, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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Кроме того, на рост инфляции в России могут повлиять и высокие цены в других странах, говорит директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства АКРА Дмитрий Куликов.

Старший экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков и главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов прогнозируют постепенное снижение инфляции в сегменте непродовольственных товаров. Дорожать при этом будут бытовые приборы, одежда и обувь, считает аналитик департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Меньших.

Ранее Минэкономразвития объяснило рост цен на непродовольственные товары. Это произошло из-за ослабления валютного курса, перебоев в глобальных цепочках поставок, роста цен на транспортировку товаров и других факторов.

Банк России ранее представил оценку инфляции в 5,7-6,2%, однако позднее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что на заседании 22 октября совет директоров регулятора уточнит этот диапазон. При этом министр экономического развития Максим Решетников предупредил о наличии рисков, что финальное значение будет выше ожидаемого.

Кроме того, заместитель министра финансов Владимир Колычев говорил, что инфляция в России близка к пику. ЦБ ожидает замедления темпов роста потребительских цен в IV квартале этого года, говорил Заботкин.  

Недавно Росстат опубликовал данные о потребительской инфляции по итогам сентября. В годовом выражении рост цен достиг 7,4%. За последние пять лет инфляция была выше только в феврале 2016 г. – тогда ее уровень составил 8,1%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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