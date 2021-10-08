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Минэкономразвития объяснило рост цен на непродовольственные товары

Ведомости

Цены на непродовольственные товары в России стали расти из-за ослабления валютного курса, перебоев в глобальных цепочках поставок, роста цен на транспортировку товаров и других факторов, сообщило Минэкономразвития.

Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на прогноз Минэка, что к концу 2021 г. цены на непродовольственные товары вырастут на 7,2% в годовом выражении, что станет рекордом с 2015 г. В среднем за год непродовольственные товары подорожают на 6,8%.

«Ускорение непродовольственной инфляции обусловлено ослаблением валютного курса (почти на 10% в апреле 2021 г. к июню 2020-го) в начале года, а также общемировыми трендами – перебоями в глобальных цепочках поставок, ростом цен на транспортировку товаров и глобальной нехваткой комплектующих и компонентов, а также удорожанием промышленных металлов», — говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что влияние этих факторов временное и обусловлено карантинными ограничениями в странах — поставщиках непродовольственных товаров в Россию.

В сентябре рост цен на непродовольственные товары замедлился с 0,8 до 0,6% по отношению к августу. Министерство ожидает продолжения такой тенденции. «В ближайшие месяцы на монетарные компоненты инфляции, включая непродовольственные товары, будет все больше влиять цикл повышения ключевой ставки Банка России, начавшийся в апреле, — с учетом отложенного характера воздействия денежно-кредитной политики», — добавили в Минэке.

Банк России ранее представил оценку инфляции в 5,7-6,2%, однако позднее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что на заседании 22 октября совет директоров регулятора уточнит этот диапазон. При этом министр экономического развития Максим Решетников предупредил о наличии рисков, что финальное значение будет выше ожидаемого.

Ранее заместитель министра финансов Владимир Колычев заявил журналистам, что инфляция в России близка к пику. ЦБ ожидает замедления темпов роста потребительских цен в IV квартале этого года, говорил Заботкин.  

Ранее по теме: Минэк спрогнозировал рекордный рост цен на непродовольственные товары

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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