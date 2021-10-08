Минэкономразвития объяснило рост цен на непродовольственные товары

«Ускорение непродовольственной инфляции обусловлено ослаблением валютного курса (почти на 10% в апреле 2021 г. к июню 2020-го) в начале года, а также общемировыми трендами – перебоями в глобальных цепочках поставок, ростом цен на транспортировку товаров и глобальной нехваткой комплектующих и компонентов, а также удорожанием промышленных металлов», — говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что влияние этих факторов временное и обусловлено карантинными ограничениями в странах — поставщиках непродовольственных товаров в Россию.