Минэкономразвития объяснило рост цен на непродовольственные товары
Цены на непродовольственные товары в России стали расти из-за ослабления валютного курса, перебоев в глобальных цепочках поставок, роста цен на транспортировку товаров и других факторов, сообщило Минэкономразвития.
Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на прогноз Минэка, что к концу 2021 г. цены на непродовольственные товары вырастут на 7,2% в годовом выражении, что станет рекордом с 2015 г. В среднем за год непродовольственные товары подорожают на 6,8%.
«Ускорение непродовольственной инфляции обусловлено ослаблением валютного курса (почти на 10% в апреле 2021 г. к июню 2020-го) в начале года, а также общемировыми трендами – перебоями в глобальных цепочках поставок, ростом цен на транспортировку товаров и глобальной нехваткой комплектующих и компонентов, а также удорожанием промышленных металлов», — говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что влияние этих факторов временное и обусловлено карантинными ограничениями в странах — поставщиках непродовольственных товаров в Россию.
В сентябре рост цен на непродовольственные товары замедлился с 0,8 до 0,6% по отношению к августу. Министерство ожидает продолжения такой тенденции. «В ближайшие месяцы на монетарные компоненты инфляции, включая непродовольственные товары, будет все больше влиять цикл повышения ключевой ставки Банка России, начавшийся в апреле, — с учетом отложенного характера воздействия денежно-кредитной политики», — добавили в Минэке.
Банк России ранее представил оценку инфляции в 5,7-6,2%, однако позднее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что на заседании 22 октября совет директоров регулятора уточнит этот диапазон. При этом министр экономического развития Максим Решетников предупредил о наличии рисков, что финальное значение будет выше ожидаемого.
Ранее заместитель министра финансов Владимир Колычев заявил журналистам, что инфляция в России близка к пику. ЦБ ожидает замедления темпов роста потребительских цен в IV квартале этого года, говорил Заботкин.