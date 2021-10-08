Минэк спрогнозировал рекордный рост цен на непродовольственные товары
Цены на непродовольственные товары к концу года вырастут на 7,2% в годовом выражении – рекордный рост с 2015 г., сообщили «Известия» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития по отдельным показателям инфляции на 2021-2024 гг. Такой рост станет самым высоким среди всех категорий товаров. В среднем за год непродовольственные товары подорожают на 6,8%.
Согласно прогнозу Минэка, в 2022-2024 гг. рост цен на непродовольственные товары не будет превышать таргет Центробанка в 4%.
Второе место по росту цен занимают продовольственные товары (без учета овощей и фруктов). К концу 2021 гг. министерство ожидает рост на 6,6% в годовом выражении, в среднем за год цены на продукты вырастут на 7%. Однако в 2022-2024 гг. инфляция в этом секторе стабилизируется и составит 3,8, 3,5 и 3,6% соответственно. Согласно прогнозу, цены на продовольствие в целом к концу года вырастут на 5,3%.
По итогам года цены на товары в России вырастут на 6,2%, стоимость услуг – на 4,5%. Услуги ЖКХ подорожают на 3,8%, а все остальные услуги – на 4,8%, говорится в прогнозе. В Минэкономразвития прогноз не прокомментировали.
Банк России ранее представил оценку инфляции в 5,7-6,2%, однако позднее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что на заседании 22 октября совет директоров регулятора уточнит этот диапазон. При этом министр экономического развития Максим Решетников предупредил о наличии рисков, что финальное значение будет выше ожидаемого.
Ранее заместитель министра финансов Владимир Колычев заявил журналистам, что инфляция в России близка к пику. ЦБ ожидает замедления темпов роста потребительских цен в IV квартале этого года, сказал сегодня Заботкин.