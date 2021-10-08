Минэк спрогнозировал рекордный рост цен на непродовольственные товары

Второе место по росту цен занимают продовольственные товары (без учета овощей и фруктов). К концу 2021 гг. министерство ожидает рост на 6,6% в годовом выражении, в среднем за год цены на продукты вырастут на 7%. Однако в 2022-2024 гг. инфляция в этом секторе стабилизируется и составит 3,8, 3,5 и 3,6% соответственно. Согласно прогнозу, цены на продовольствие в целом к концу года вырастут на 5,3%.