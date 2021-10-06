Годовая инфляция в России превысила 7% и достигла пятилетнего рекорда

Лекарства подорожали за год на 5,74%, за месяц — на 0,32%. По сравнению с августом цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) подешевели на 0,1%, в том числе хлоргексидин упал в цене на 0,6%, а лоратадин — на 0,5%. Одновременно с этим на 1,5% подорожал аспирин, в диапазоне 0,4-0,8% — смекта, панкреатин, омепразол и глицин. Стоимость лекарств вне ЖНВЛП в целом за месяц выросла на 0,7%, в том числе корвалол подорожал на 1,8%, настойка пустырника — на 1,7%, валокордин и валидол — на 1,6%. На 0,4% снизились цены на нимесулид, на 0,3% — на поливитамины с макро-и микроэлементами, на 0,2% — на поливитамины без минералов.