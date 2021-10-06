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Инфляция вновь обновила пятилетний рекорд

Но поводов для паники нет
Дмитрий Гринкевич Ольга Агеева Антон Козлов
Повышенные темпы роста цен связаны в первую очередь с глобальными факторами / Максим Стулов / Ведомости

Росстат опубликовал данные о потребительской инфляции по итогам сентября. В годовом выражении рост цен достиг 7,4%. За последние пять лет инфляция была выше только в феврале 2016 г. – тогда ее уровень составил 8,1%. По сравнению c августом этого года потребительские цены повысились на 0,6%. В августе инфляция выросла на 6,8%, аналогичный уровень цен был также зафиксирован в 2016 г. – тогда в августе они повысились на 6,9%.

В этом сентябре продовольственные товары, включая алкоголь, подорожали на 9,2% к аналогичному месяцу прошлого года, а непродовольственные – на 8,06%. Инфляция в секторе услуг составила 4,2%. Среди продовольственных товаров сильнее всего выросли цены на сахар-песок (+29% к сентябрю прошлого года), масло подсолнечное (+24%) и кур охлажденных и мороженых (+25%). В непродовольственных товарах наибольшая инфляция зафиксирована в следующих категориях: строительные материалы (+27,7%), табачные изделия (+17%) и телерадиотовары (+8,3%). В услугах больше всего выросли цены на размещение в гостиницах и прочих местах проживания (+15%), а также стоимость страхования (+7,4%) и санаторно-оздоровительных сервисов (+6%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных