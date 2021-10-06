Инфляция вновь обновила пятилетний рекорд

Инфляция вновь обновила пятилетний рекордНо поводов для паники нет
Росстат опубликовал данные о потребительской инфляции по итогам сентября. В годовом выражении рост цен достиг 7,4%. За последние пять лет инфляция была выше только в феврале 2016 г. – тогда ее уровень составил 8,1%. По сравнению c августом этого года потребительские цены повысились на 0,6%. В августе инфляция выросла на 6,8%, аналогичный уровень цен был также зафиксирован в 2016 г. – тогда в августе они повысились на 6,9%.
В этом сентябре продовольственные товары, включая алкоголь, подорожали на 9,2% к аналогичному месяцу прошлого года, а непродовольственные – на 8,06%. Инфляция в секторе услуг составила 4,2%. Среди продовольственных товаров сильнее всего выросли цены на сахар-песок (+29% к сентябрю прошлого года), масло подсолнечное (+24%) и кур охлажденных и мороженых (+25%). В непродовольственных товарах наибольшая инфляция зафиксирована в следующих категориях: строительные материалы (+27,7%), табачные изделия (+17%) и телерадиотовары (+8,3%). В услугах больше всего выросли цены на размещение в гостиницах и прочих местах проживания (+15%), а также стоимость страхования (+7,4%) и санаторно-оздоровительных сервисов (+6%).