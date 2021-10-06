Инфляция вновь обновила пятилетний рекорд

Росстат опубликовал данные о потребительской инфляции по итогам сентября. В годовом выражении рост цен достиг 7,4%. За последние пять лет инфляция была выше только в феврале 2016 г. – тогда ее уровень составил 8,1%. По сравнению c августом этого года потребительские цены повысились на 0,6%. В августе инфляция выросла на 6,8%, аналогичный уровень цен был также зафиксирован в 2016 г. – тогда в августе они повысились на 6,9%.