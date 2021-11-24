Недельная инфляция в России достигла максимума с начала ноября

В то же время Росстат второй раз подряд зафиксировал удешевление плодоовощной продукции. На прошлой неделе цены на нее упали на 0,35%, причем дефляция в сегменте данных товаров была отмечена впервые с середины сентября. За прошедшую неделю стоимость фруктов и овощей из потребительской корзины снизилась еще на 0,1%.