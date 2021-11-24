Недельная инфляция в России достигла максимума с начала ноября
С 16 по 22 ноября потребительские цены в России выросли на 0,2% впервые с начала ноября, следует из материалов Росстата. Таким образом, после резкого замедления темпы роста цен продолжили ускоряться.
С середины сентября недельная инфляция в стране не опускалась ниже 0,2%. С 26 октября по 1 ноября она составила 0,21%, а в следующий наблюдаемый период резко снизилась — до 0,09%. Этот показатель стал минимальным со второй недели осени.
Однако затем темпы роста цен вновь стали расти. На прошлой неделе они увеличились в два раза на фоне продолжающегося замедления продовольственной инфляции и резкого повышения цен на непродовольственные товары — с 0,05% в период со 2 по 8 ноября до 0,31%.
За последнюю неделю среди продуктов питания сильнее всего — на 1,1% — поднялась стоимость глазированных шоколадом конфет. Ранее, 22 ноября, стало известно, что кондитеры предупредили ритейлеров о скором увеличении цен на их продукцию ввиду удорожания сырья, упаковочных и горюче-смазочных материалов.
В то же время Росстат второй раз подряд зафиксировал удешевление плодоовощной продукции. На прошлой неделе цены на нее упали на 0,35%, причем дефляция в сегменте данных товаров была отмечена впервые с середины сентября. За прошедшую неделю стоимость фруктов и овощей из потребительской корзины снизилась еще на 0,1%.
Если смотреть в разрезе, то на 2,75% подорожала белокочанная капуста, на 0,5% — картофель, на 0,36% — яблоки, на 0,12% — морковь. Цены на лук не изменились, тогда как помидоры подешевели на 2,15%, а огурцы — на 1,83%.
Стоимость яиц выросла на 0,92%, сахара — на 0,69%, подсолнечного масла — на 0,34%. В целом продовольственная инфляция в период с 16 по 22 ноября ускорилась до 0,3% после 0,19% на предыдущей неделе.
Непродовольственная инфляция, наоборот, замедлилась до 0,19%. Цены на бензин выросли на 0,24% после 0,26% неделей ранее, дизель снова подорожал на 1%.
Годовая инфляция к 22 ноября снизилась до 8,05% после 8,1% на 15 ноября. Однако это все еще вдовое выше целевого значения Центробанка, которое составляет 4%. В целом с начала 2021 г. потребительские цены в России увеличились на 7,02%.
По прогнозу ЦБ, по итогам 2021 г. инфляция в России составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г. Минэкономразвития ожидает, что показатель сложится на уровне 7,4%.