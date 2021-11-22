«Известия» сообщили о планах кондитеров повысить цены в начале зимы

Бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Коркунов» увеличили цены на 6% еще в октябре. Аналогичный шаг они предприняли ранее весной этого года. Как заявили в X5 Group (включает в себя «Пятерочку», «Перекресток» и «Карусель»), стоимость продукции повысилась из-за удорожания муки, сахара, жиров и прочих необходимых кондитерам изделий. При этом представитель группы отметил, что в магазинах подробные товары растут в цене меньшими темпами, поскольку ритейлер «демпфирует рост закупочных цен за счет экономии собственных затрат».