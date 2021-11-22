«Известия» сообщили о планах кондитеров повысить цены в начале зимы
Крупнейшие производители на кондитерском рынке планируют в ближайшее время повысить цены на свою продукцию, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в сети супермаркетов «Верный». В начале ноября этот ритейлер получил письмо от чебоксарской фабрики «Акконд» (сотрудничает также с «Магнитом», X5 Group, «Ашаном», «Лентой», «Метро» и «Fixprice») с предупреждением об увеличении стоимости товаров с 1 декабря на 4,7-20,5%.
Свое решение производитель пояснил ростом цен на сырье, упаковочные и горюче-смазочные материалы. Кроме того, это нужно для обеспечения стабильных поставок в сеть, рассказали в «Верном», отметив, что магазин всегда перед Новым годом — в период повышения спроса на сладости — получает подобные письма от производителей.
Бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Коркунов» увеличили цены на 6% еще в октябре. Аналогичный шаг они предприняли ранее весной этого года. Как заявили в X5 Group (включает в себя «Пятерочку», «Перекресток» и «Карусель»), стоимость продукции повысилась из-за удорожания муки, сахара, жиров и прочих необходимых кондитерам изделий. При этом представитель группы отметил, что в магазинах подробные товары растут в цене меньшими темпами, поскольку ритейлер «демпфирует рост закупочных цен за счет экономии собственных затрат».
В Минсельхозе, комментируя ситуацию, заявили, что рост отпускной стоимости кондитерских изделий не носит системного характера и затрагивает лишь отдельные предприятия и товары. Ведомство объяснило происходящее удорожанием упаковки, сырья, электроэнергии, транспортных услуг и других составляющих себестоимости.
По данным Росстата, годовая инфляция в октябре этого года составила 8,13%, что в два раза превышает целевой показатель Центробанка в 4%. Продовольственная инфляция была еще выше — 10,89%. За месяц продукты подорожали на 2,17%. К 15 ноября продовольственная инфляция в годовом выражении чуть снизилась — до 10,64%.
С начала 2021 г. стоимость мягких конфет, глазированных шоколадом, выросла в среднем по стране на 6,51%, следует из материалов Росстата. При этом за последнюю отчетную неделю, к 15 ноября, цены упали на 0,03%.