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Экономика

«Известия» сообщили о планах кондитеров повысить цены в начале зимы

Ведомости

Крупнейшие производители на кондитерском рынке планируют в ближайшее время повысить цены на свою продукцию, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в сети супермаркетов «Верный». В начале ноября этот ритейлер получил письмо от чебоксарской фабрики «Акконд» (сотрудничает также с «Магнитом», X5 Group, «Ашаном», «Лентой», «Метро» и «Fixprice») с предупреждением об увеличении стоимости товаров с 1 декабря на 4,7-20,5%. 

Свое решение производитель пояснил ростом цен на сырье, упаковочные и горюче-смазочные материалы. Кроме того, это нужно для обеспечения стабильных поставок в сеть, рассказали в «Верном», отметив, что магазин всегда перед Новым годом — в период повышения спроса на сладости — получает подобные письма от производителей. 

Бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Коркунов» увеличили цены на 6% еще в октябре. Аналогичный шаг они предприняли ранее весной этого года. Как заявили в X5 Group (включает в себя «Пятерочку», «Перекресток» и «Карусель»), стоимость продукции повысилась из-за удорожания муки, сахара, жиров и прочих необходимых кондитерам изделий. При этом представитель группы отметил, что в магазинах подробные товары растут в цене меньшими темпами, поскольку ритейлер «демпфирует рост закупочных цен за счет экономии собственных затрат».

В Минсельхозе, комментируя ситуацию, заявили, что рост отпускной стоимости кондитерских изделий не носит системного характера и затрагивает лишь отдельные предприятия и товары. Ведомство объяснило происходящее удорожанием упаковки, сырья, электроэнергии, транспортных услуг и других составляющих себестоимости. 

По данным Росстата, годовая инфляция в октябре этого года составила 8,13%, что в два раза превышает целевой показатель Центробанка в 4%. Продовольственная инфляция была еще выше — 10,89%. За месяц продукты подорожали на 2,17%. К 15 ноября продовольственная инфляция в годовом выражении чуть снизилась — до 10,64%. 

С начала 2021 г. стоимость мягких конфет, глазированных шоколадом, выросла в среднем по стране на 6,51%, следует из материалов Росстата. При этом за последнюю отчетную неделю, к 15 ноября, цены упали на 0,03%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных