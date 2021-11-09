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Рынок сладостей восстанавливается после пандемии

Этому способствует рост продаж шоколадных батончиков, тортов и круассанов
Маргарита Соболь Екатерина Бурлакова
Российские кондитеры уже практически отыграли падение производства / Ruth Georgiev

Продажи сладостей увеличиваются: за первые три квартала 2021 г. россияне, по данным исследовательской компании NielsenIQ, стали больше покупать шоколадных батончиков (+9,5% год к году), упакованных нешоколадных конфет (+5), упакованного печенья (+2,8%), тортов и круассанов (+1,7%) и т. д. При этом часть категорий продуктов за этот период показала снижение продаж – например, сладкое печенье на развес (-12,9%) и шоколадные плитки (-3,6%), следует из исследования.

Если же сравнивать с допандемийным 2019 годом, то наибольшие продажи показали три продукта: шоколадные батончики (+9,6%), драже в шоколаде (+4,2%), упакованные нешоколадные конфеты (+5%). Эти категории ощутимо упали в прошлом году, поэтому высокий рост аналитики NielsenIQ объясняют эффектом низкой базы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных