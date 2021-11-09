Рынок сладостей восстанавливается после пандемии

Продажи сладостей увеличиваются: за первые три квартала 2021 г. россияне, по данным исследовательской компании NielsenIQ, стали больше покупать шоколадных батончиков (+9,5% год к году), упакованных нешоколадных конфет (+5), упакованного печенья (+2,8%), тортов и круассанов (+1,7%) и т. д. При этом часть категорий продуктов за этот период показала снижение продаж – например, сладкое печенье на развес (-12,9%) и шоколадные плитки (-3,6%), следует из исследования.