В Кремле не увидели поводов для «излишнего алармизма» из-за инфляции

«Мы видим с вами беспрецедентно высокую инфляцию в долларовой зоне, высокую инфляцию в зоне евро. Конечно же быть свободными от влияния негативных этих тенденций невозможно, к сожалению. Но тем не менее наш Центробанк, правительство сохраняют все необходимые параметры для макростабильности, макроэкономических индексов. В этом плане все нормально, поэтому здесь в данном случае мы не видим поводов для такого излишнего алармизма», — сказал Песков журналистам.