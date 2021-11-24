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Экономика

В Кремле не увидели поводов для «излишнего алармизма» из-за инфляции

Ведомости

Центральный банк и правительство сохраняют все необходимые параметры для макростабильности, поводов для излишнего алармизма по поводу инфляции в Кремле не видят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим с вами беспрецедентно высокую инфляцию в долларовой зоне, высокую инфляцию в зоне евро. Конечно же быть свободными от влияния негативных этих тенденций невозможно, к сожалению. Но тем не менее наш Центробанк, правительство сохраняют все необходимые параметры для макростабильности, макроэкономических индексов. В этом плане все нормально, поэтому здесь в данном случае мы не видим поводов для такого излишнего алармизма», — сказал Песков журналистам.

Ранее Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,18% период с 9 по 15 ноября. Рост потребительских цен в России в два раза превысил показатель предыдущей недели. Со 2 по 8 ноября недельная инфляция замедлилась до 0,09% — минимума со второй недели осени. С 13 сентября она стала ускоряться и на протяжении октября не опускалась ниже 0,2%. С начала текущего года цены в России выросли на 6,81%. К 15 ноября, по данным Минэкономразвития, годовая инфляция составила 8,1%.

Целевым показателем по инфляции в России, к которому стремится Центробанк, остается 4%. Этот порог темпы роста потребительских цен преодолели еще в декабре прошлого года, после чего продолжили ускоряться. На этом фоне ЦБ с марта стал повышать ключевую ставку с исторически минимальных 4,25%: сейчас она составляет уже 7,5%. Согласно обновленному прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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