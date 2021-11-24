В Кремле не увидели поводов для «излишнего алармизма» из-за инфляции
Центральный банк и правительство сохраняют все необходимые параметры для макростабильности, поводов для излишнего алармизма по поводу инфляции в Кремле не видят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видим с вами беспрецедентно высокую инфляцию в долларовой зоне, высокую инфляцию в зоне евро. Конечно же быть свободными от влияния негативных этих тенденций невозможно, к сожалению. Но тем не менее наш Центробанк, правительство сохраняют все необходимые параметры для макростабильности, макроэкономических индексов. В этом плане все нормально, поэтому здесь в данном случае мы не видим поводов для такого излишнего алармизма», — сказал Песков журналистам.
Ранее Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,18% период с 9 по 15 ноября. Рост потребительских цен в России в два раза превысил показатель предыдущей недели. Со 2 по 8 ноября недельная инфляция замедлилась до 0,09% — минимума со второй недели осени. С 13 сентября она стала ускоряться и на протяжении октября не опускалась ниже 0,2%. С начала текущего года цены в России выросли на 6,81%. К 15 ноября, по данным Минэкономразвития, годовая инфляция составила 8,1%.
Целевым показателем по инфляции в России, к которому стремится Центробанк, остается 4%. Этот порог темпы роста потребительских цен преодолели еще в декабре прошлого года, после чего продолжили ускоряться. На этом фоне ЦБ с марта стал повышать ключевую ставку с исторически минимальных 4,25%: сейчас она составляет уже 7,5%. Согласно обновленному прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г.