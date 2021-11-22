Что повлияло на двузначный рост продовольственной инфляции

За последние 12 месяцев инфляция на продукты питания в целом составила 12,1%, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. В целом рост цен на продовольствие в течение 2021 г. был мировой тенденцией. Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН вырос до 133 в октябре этого года, или на 31% по сравнению с октябрем прошлого года. «Ведомости» изучили данные Росстата и выяснили, что так сильно повлияло на рост продовольственной инфляции в России.