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Что повлияло на двузначный рост продовольственной инфляции

Овощи дорожали сильнее всего, цены на алкоголь, напротив, стабильны
Галина Казакулова Александр Соколов
Свежая белокочанная капуста стала самым подорожавшим продуктом: за 12 месяцев ее цена выросла почти в 2 раза / Андрей Гордеев / Ведомости

За последние 12 месяцев инфляция на продукты питания в целом составила 12,1%, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. В целом рост цен на продовольствие в течение 2021 г. был мировой тенденцией. Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН вырос до 133 в октябре этого года, или на 31% по сравнению с октябрем прошлого года. «Ведомости» изучили данные Росстата и выяснили, что так сильно повлияло на рост продовольственной инфляции в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных