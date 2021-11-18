Набиуллина назвала ускорение инфляции тревожным симптомом

Банк России, когда последний раз 22 октября увеличил ключевую ставку, резко повысил прогноз по инфляции на конец года – до 7,4–7,9%. В последнем, июльском, прогнозе показатель был на уровне 5,7–6,2%. В следующем году, по базовому прогнозу ЦБ, инфляция приблизится к цели и будет 4-4,5%. Ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,3-8,3%, отметила на пленарном заседании Госдумы Набиуллина. «Это сравнительно высокий уровень, но это только на следующий год, потому что в это время мы будем возвращаться к нормальному уровню инфляции. Особенно хочу обратить внимание на то, что проводимая Банком России политика не будет сдерживать экономическую активность, а напротив, будет способствовать выходу на траекторию устойчивого, сбалансированного роста», – отметила она.