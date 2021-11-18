Набиуллина назвала ускорение инфляции тревожным симптомом

Набиуллина назвала ускорение инфляции тревожным симптомомПродовольственная инфляция в России достигла двузначных значений
Постпандемическое восстановление экономики так же коварно, как выздоровление человека после ковида, заявила в ходе выступления в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина: «Когда худшее позади, хочется не обращать внимания на оставшиеся симптомы».
Для российской экономики «тревожным симптомом» Набиуллина назвала ускорение инфляции, которое ЦБ не может себе позволить игнорировать так, как это делают Центробанки других стран (например, ФРС США). Поэтому ЦБ ужесточает свою денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку – с апреля она выросла на 3,25 п.п. до 7,5% годовых.
В тех странах, чьи Центробанки считают всплеск инфляции временным событием и могут позволить себе не реагировать на это, инфляция годами находилась на низком уровне, отметила глава ЦБ. Но в России инфляция всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше (8,1%), а продовольственная — уже двузначная, заметила Набиуллина. Продовольственная инфляция достигла 10% еще в середине октября, отмечало Минэкономразвития.
Поэтому другие ЦБ могут себе позволить не повышать ключевую ставку, но российский — нет. Граждане предпочитают покупать все продукты сейчас, даже нагружая себя кредитами, а это еще больше разгоняет инфляцию, считает Набиуллина. ЦБ особенно беспокоит быстрый рост необеспеченного кредитования — 16% за девять месяцев. Регулятор видит в этом сегменте признаки перегрева, особенно с учетом того, что сроки таких кредитов становятся длиннее.
Если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения, добавила Набиуллина. «Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения», — сказала она. Но меры ЦБ в борьбе с инфляцией действуют с временным лагом, объясняла ранее Набиуллина: их влияние полностью реализуется через три-шесть кварталов.
Глава ЦБ пояснила, что на высокий рост цены продуктов питания повлияли и не очень хороший урожай, и рост глобальных цен, и удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за того, что сократилось число приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов. Давление на инфляцию оказывает и то, что спрос превышает предложение.
Именно рост цен на продукты питания разгоняет инфляционные ожидания, которые уже откатились к уровням пятилетней давности, отметила Набиуллина. «К сожалению, инфляционное давление становится устойчивым», — признала она.
С 9 по 15 ноября инфляция в России сильно ускорилась: потребительские цены в России выросли на 0,18%, что в два раза превысило показатель предыдущей недели, отчитывался Росстат. Со 2 по 8 ноября недельная инфляция резко замедлилась до 0,09% — до минимума со второй недели осени. С 13 сентября она стала ускоряться и на протяжении октября не опускалась ниже 0,2%. С начала 2021 г. цены выросли на 6,81%. Годовая инфляция к 15 ноября составила 8,1%, сообщило Минэкономразвития.
Банк России, когда последний раз 22 октября увеличил ключевую ставку, резко повысил прогноз по инфляции на конец года – до 7,4–7,9%. В последнем, июльском, прогнозе показатель был на уровне 5,7–6,2%. В следующем году, по базовому прогнозу ЦБ, инфляция приблизится к цели и будет 4-4,5%. Ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,3-8,3%, отметила на пленарном заседании Госдумы Набиуллина. «Это сравнительно высокий уровень, но это только на следующий год, потому что в это время мы будем возвращаться к нормальному уровню инфляции. Особенно хочу обратить внимание на то, что проводимая Банком России политика не будет сдерживать экономическую активность, а напротив, будет способствовать выходу на траекторию устойчивого, сбалансированного роста», – отметила она.
ЦБ опустит ключевую ставку до нейтрального уровня в 5-6% не раньше 2023 г., отмечала Набиуллина 15 ноября. Опрошенные ранее «Ведомостями» экономисты отмечали, что повышенная инфляция сохранится в первом полугодии 2022 г. Годовая инфляция начнет снижаться с IV квартала при условии отсутствия новых значительных бюджетных стимулов и замедлении потребкредитования, ожидают аналитики S&P Global Ratings.