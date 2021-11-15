Набиуллина заявила, что ЦБ опустит ключевую ставку к 6% не раньше 2023 года

Набиуллина заявила, что ЦБ опустит ключевую ставку к 6% не раньше 2023 годаРегулятор не считает, что это негативно отразится на росте экономики
Банк России опустит ключевую ставку к нейтральному диапазону в 5-6% годовых не раньше середины 2023 г., заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку по рассмотрению основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 г. и на период 2023 и 2024 гг. Трансляция встречи велась на официальном сайте нижней палаты парламента.
«Возвращение к нейтральному уровню ставки — это 5-6% — произойдет где-то не раньше середины 2023 года. Это необходимо, чтобы инфляция вернулась к цели и сохранялась на этом уровне», — сказала она.
Сейчас ключевая ставка в России составляет 7,5% годовых — до такого уровня, который в последний раз был в июле 2019 г., совет директоров ЦБ поднял ее на последнем заседании, состоявшемся 22 октября. Более того, в своем пресс-релизе регулятор допустил дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), то есть еще большее увеличение показателя. При этом ранее Набиуллина исключила рост ключевой ставки до двузначных значений. В целом с марта ЦБ поднял ее на 3,25 п.п. Ранее она составляла исторически минимальные 4,25% годовых.
Регулятор стал повышать ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции. Целевым уровнем, к которому стремится ЦБ, являются 4%, однако этот порог она преодолела еще в конце 2020 г. По данным Росстата, по итогам октября потребительские цены в России выросли на 8,13% год к году — такое высокое значение в последней раз было зафиксировано в январе 2016 г.
«Высокая инфляция действительно разрушает благополучие. Когда нам говорят, что можно допустить высокую инфляцию, главное — держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция — это реальная беда, которая делает людей беднее», — сказала Набиуллина.
Она пояснила, что меры, которые предпринимает ЦБ в борьбе с инфляцией, действуют с временным лагом: их влияние полностью реализуется через три-шесть кварталов. Однако регулятор уже сейчас видит «некоторые изменения, которые будут нарастать», сказала Набиуллина.
«Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей», — подчеркнула глава ЦБ.
Набиуллина также исключила, что политика регулятора препятствует росту экономики России. Председатель ЦБ пояснила, что высокая инфляция негативно влияет на бизнес и инвестиции, поэтому борьба с ней через повышение ключевой ставки — «это то, что нужно экономике».
«Когда инфляция высокая, вы посмотрите, как двигаются относительные цены, и бизнесу тяжело планировать, какая у него будет выручка, какая рентабельность, если при этом издержки растут непонятным образом, цены на его продукцию растут. Когда высокая инфляция, очень большой относительный размах цен. Низкая инфляция — это мы видели по опыту четырех лет — там все цены приблизительно близко друг к другу растут», — резюмировала Набиуллина, подчеркнув, что ЦБ помогает «экономике вернуться к сбалансированным, устойчивым, долгосрочным темпам роста».
Ранее в том, что, повышая ключевую ставку, регулятор «подрывает сами основы долгосрочного экономического роста», заявил совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска. В целом бизнесмен неоднократно выступал с критикой действий ЦБ. Например, в конце прошлого года в своей статье для «Ведомостей» предприниматель назвал позицию регулятора главной проблемой на пути экономического роста России. По мнению Дерипаски, ЦБ «демонстративно отвернулся» от темы увеличения ВВП страны, тогда как на самом деле должен вместе с правительством реализовать программу по повышению показателя до 300 трлн руб. В 2020 г. ВВП России составил чуть меньше 107 млрд руб.