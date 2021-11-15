Набиуллина заявила, что ЦБ опустит ключевую ставку к 6% не раньше 2023 года

Ранее в том, что, повышая ключевую ставку, регулятор «подрывает сами основы долгосрочного экономического роста», заявил совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска. В целом бизнесмен неоднократно выступал с критикой действий ЦБ. Например, в конце прошлого года в своей статье для «Ведомостей» предприниматель назвал позицию регулятора главной проблемой на пути экономического роста России. По мнению Дерипаски, ЦБ «демонстративно отвернулся» от темы увеличения ВВП страны, тогда как на самом деле должен вместе с правительством реализовать программу по повышению показателя до 300 трлн руб. В 2020 г. ВВП России составил чуть меньше 107 млрд руб.