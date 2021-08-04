Дерипаска обвинил ЦБ в подрыве основ для экономического роста в России
Банк России, повышая процентные ставки, подрывает основы долгосрочного экономического роста в стране, заявил совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
«В очередной раз удивляешься, как Центральный Банк действует вопреки установкам правительства, пытающегося оживить экономический рост, поддержать занятость, преодолеть пятилетнюю стагнацию доходов граждан. Фактически задрав ставки до запредельного уровня даже для развивающихся стран, Центральный Банк подрывает сами основы долгосрочного экономического роста», — написал он.
На заседании 23 июля ЦБ повысил ключевую ставку рекордным с 2014 г. шагом в 1 п.п. — до 6,5% годовых. В целом с 19 марта показатель вырос на 2,25 п.п. Регулятор увеличивает ставку из-за ускорения инфляции в стране. Так, в конце 2020 г. она уже превысила целевой показатель в 4%, составив 4,9% в годовом выражении, а в июне достигла максимальных с августа 2016 г. 6,5%.
Комментируя свое последнее решение, ЦБ заявил, что во II квартале текущего года российская экономика достигла допандемического уровня. «Устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки», — сказано в пресс-релизе регулятора.
Дерипаска же отметил, что подобные заявления о «якобы неконтролируемом повышении спроса в экономике, который нужно задавить, «сбалансировать» немедленным повышением процентных ставок до запретительного уровня» выглядят «очень странно».
Со ссылкой на данные IHS Markit бизнесмен указал на резкое падение индекса деловой конъюнктуры PMI в июле. Дерипаска процитировал пресс-релиз, где говорится об ослаблении нагрузки на производственные мощности в России по мере дальнейшего сокращения занятости и незавершенных заказов вследствие спада клиентского спроса. Подобная динамика привела «к возобновлению спада производства, которое было самым быстрым со времен пандемии в мае 2020 г.», отметили аналитики, документ которых привел предприниматель.
Дерипаска заявил, что действия ЦБ спровоцируют возврат к «стагнации последних 5 лет с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал». Это, по его словам, воспрепятствует росту доходов населения России и модернизации промышленности.
Бизнесмен добавил, что при текущих ставках доходность инвестиций, приведенная с учетом доходности по финансовым инструментам, вероятно, будет отрицательной. «При такой стоимости долга вряд ли предприятия в состоянии создавать новую продукцию и обеспечить экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала и длительных экспортно-импортных операций, необходимости финансировать долгий инвестиционный цикл подготовки производства», — резюмировал он.
Дерипаска неоднократно выступал с критикой действий ЦБ. В конце прошлого года в своей статье для «Ведомостей» предприниматель назвал позицию регулятора главной проблемой на пути экономического роста России. По мнению бизнсемена, ЦБ «демонстративно отвернулся» от темы увеличения ВВП страны, тогда как на самом деле должен вместе с правительством реализовать программу по повышению показателя до 300 трлн руб. В 2020 г. ВВП России составил чуть меньше 107 млрд руб.