ЦБ ответил на критику Дерипаски

«Даже правительство признает, что в текущей ситуации экономика вряд ли может расти выше. В этом году рост, по-видимому, будет ближе к 4%. Это во многом восстановительный рост. Повышенным он останется и в следующем году, но потом, скорее всего, без каких-то серьезных преобразований в увеличении инвестиционной активности, роста инвестиций в экономике мы не сможем расти быстрее вот этого потенциала. То есть 2% — это то, на что можно ориентироваться в долгосрочном плане», — резюмировал Тремасов.