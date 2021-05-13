ЦБ ответил на критику Дерипаски
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в ходе расширенного заседания Наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина ответил на вопросы бизнесмена Олега Дерипаски относительно перспектив экономического роста страны.
Ранее в своей статье для «Ведомостей» предприниматель назвал позицию ЦБ главной проблемой на пути экономического роста России. Он подчеркнул, что регулятор «демонстративно отвернулся» от темы увеличения ВВП государства, тогда как на самом деле должен вместе с правительством реализовать программу по повышению показателя до 300 трлн руб. В действительности же, по оценке Росстата, в 2020 г. он составил чуть меньше 107 млрд руб., снизившись на фоне пандемии на 3%, а в 2019 г. — более 110 млрд, то есть годовой прирост был 1,3%.
Дерипаска спросил Тремасова, достижима ли в текущей концепции ЦБ задача, сформулированная президентом России Владимиром Путиным, по удвоению темпа роста экономики страны по сравнению с мировой. По словам бизнесмена, глава государства «рассчитывает на темпы роста 5%», и этот вопрос является политическим.
«Долгосрочные темпы роста зависят от производительности, капитала и трудовых ресурсов. Банк России не может монетарной политикой повлиять на потенциал. Но мы можем оптимизировать траекторию роста, проводя контрциклическую политику, предотвращая перегревы экономики, предотвращая спады спросовые. Мы можем максимизировать рост в долгосрочной перспективе. Но сейчас большинство экспертов потенциал России оценивают на уровне где-то 1,5-2%» — ответил директор департамента регулятора.
Тремасов отметил, что сейчас правительство России — в частности Министерство экономического развития — в своих прогнозах закладывает более низкие темпы роста экономики, нежели ЦБ. Из среднесрочного прогноза регулятора, опубликованного 23 апреля, следует, что в 2021 г. ВВП государства может увеличиться на 3-4%, а в 2022 г. — на 2,5-3,5%. Минэкономразвития же ожидает показателей на уровне 2,9% и 3,2% соответственно.
«Даже правительство признает, что в текущей ситуации экономика вряд ли может расти выше. В этом году рост, по-видимому, будет ближе к 4%. Это во многом восстановительный рост. Повышенным он останется и в следующем году, но потом, скорее всего, без каких-то серьезных преобразований в увеличении инвестиционной активности, роста инвестиций в экономике мы не сможем расти быстрее вот этого потенциала. То есть 2% — это то, на что можно ориентироваться в долгосрочном плане», — резюмировал Тремасов.
Второй вопрос Дерипаски касался стенограмм заседаний совета директоров ЦБ, которые не публикуются в настоящий момент. «Вы когда-нибудь будете публиковать стенограммы ваших заседаний, чтоб мы понимали реально, что вы обсуждаете? Без брошек. Вот реальная публикация стенограмм, как весь мир делает», — сказал предприниматель. «Мы до сих пор не понимаем, какую информацию и как вы анализируете», — пояснил он.
Тремасов ответил, что Федеральная резервная система (ФРС) США, например, дает «совсем короткое описание» своего решения по базовой ставке, но при этом предоставляет стенограмму. ЦБ же в пресс-релизах по итогам заседаний старается представить подробное разъяснение логики принятого решения по ключевой ставке. Директор департамента отметил, что регулятор стремится к повышению прозрачности и этот курс будет сохранен. Он допустил, что когда-нибудь ЦБ тоже начнет публиковать стенограммы. Однако в настоящий момент, по словам Тремасова, такой вопрос не рассматривается.