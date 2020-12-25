Олег Дерипаска: «Главная проблема на пути экономического роста – позиция ЦБ»

В этом году прошел референдум, и часто можно было слышать, что якобы произошло обнуление. Обнуление чего? Мы же не в детскую игру играем, когда, ударяя по рукам, говорим друг другу: «Без обид, все забыто». Я думаю, для большинства наших граждан никакая проблема обнуления как не стояла, так и не стоит. Как жить дальше? Как увеличить свои доходы? Вот реальная проблема, которая стоит перед ними. И в этом была суть обещанного нового общественного договора, за что они и голосовали на этом референдуме.