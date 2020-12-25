Олег Дерипаска: «Главная проблема на пути экономического роста – позиция ЦБ»Как за 12 лет увеличить ВВП России до 300 трлн руб.
В этом году прошел референдум, и часто можно было слышать, что якобы произошло обнуление. Обнуление чего? Мы же не в детскую игру играем, когда, ударяя по рукам, говорим друг другу: «Без обид, все забыто». Я думаю, для большинства наших граждан никакая проблема обнуления как не стояла, так и не стоит. Как жить дальше? Как увеличить свои доходы? Вот реальная проблема, которая стоит перед ними. И в этом была суть обещанного нового общественного договора, за что они и голосовали на этом референдуме.
Сегодня доходы более чем у 53% населения РФ менее 27 000 руб. в месяц, или 324 000 руб. в год. Чуть больше 4000 евро. Это унизительно мало. Стыдно смотреть людям в глаза в регионах. И вопрос уровня их дохода был главным, когда они голосовали за изменения в Конституцию, полагая, что она может обеспечить президенту платформу для политической стабильности, а безусловной обязанностью назначаемых им руководителей правительства и Центрального банка будет обеспечение быстрого роста российской экономики.