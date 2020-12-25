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Олег Дерипаска: «Главная проблема на пути экономического роста – позиция ЦБ»

Как за 12 лет увеличить ВВП России до 300 трлн руб.
Олег Дерипаска
Олег Яковлев / РБК / ТАСС

В этом году прошел референдум, и часто можно было слышать, что якобы произошло обнуление. Обнуление чего? Мы же не в детскую игру играем, когда, ударяя по рукам, говорим друг другу: «Без обид, все забыто». Я думаю, для большинства наших граждан никакая проблема обнуления как не стояла, так и не стоит. Как жить дальше? Как увеличить свои доходы? Вот реальная проблема, которая стоит перед ними. И в этом была суть обещанного нового общественного договора, за что они и голосовали на этом референдуме.

Сегодня доходы более чем у 53% населения РФ менее 27 000 руб. в месяц, или 324 000 руб. в год. Чуть больше 4000 евро. Это унизительно мало. Стыдно смотреть людям в глаза в регионах. И вопрос уровня их дохода был главным, когда они голосовали за изменения в Конституцию, полагая, что она может обеспечить президенту платформу для политической стабильности, а безусловной обязанностью назначаемых им руководителей правительства и Центрального банка будет обеспечение быстрого роста российской экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных