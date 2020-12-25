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Дерипаска инициировал в «Ведомостях» дискуссию об экономическом росте в России

Андрей Шмаров

Промышленник Олег Дерипаска инициировал в «Ведомостях» дискуссию об источниках финансирования экономического роста в современной России. Очень важный и интересный вопрос, учитывая, с одной стороны, в принципе большое разнообразие ресурсов роста, с другой – нашу специфическую текущую ситуацию.

В своей истории мы проходили через многое и использовали разные механизмы финансирования экономики: и облигации внутреннего займа (как царские, так и советского и российского образцов), и внешние займы, и ограбление «внутренней колонии» – крестьянства (через механизм ножниц цен), планирование и прямое финансирование экономики из профицитного бюджета. Но сейчас инструментарий ограничен: внешние рынки капиталов практически перекрыты санкциями, внутренние – прижимистой политикой денежных властей, у которых свои аргументы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных