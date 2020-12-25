Дерипаска инициировал в «Ведомостях» дискуссию об экономическом росте в России
Промышленник Олег Дерипаска инициировал в «Ведомостях» дискуссию об источниках финансирования экономического роста в современной России. Очень важный и интересный вопрос, учитывая, с одной стороны, в принципе большое разнообразие ресурсов роста, с другой – нашу специфическую текущую ситуацию.
В своей истории мы проходили через многое и использовали разные механизмы финансирования экономики: и облигации внутреннего займа (как царские, так и советского и российского образцов), и внешние займы, и ограбление «внутренней колонии» – крестьянства (через механизм ножниц цен), планирование и прямое финансирование экономики из профицитного бюджета. Но сейчас инструментарий ограничен: внешние рынки капиталов практически перекрыты санкциями, внутренние – прижимистой политикой денежных властей, у которых свои аргументы.