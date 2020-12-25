Сергей Блинов: на рост ВВП в 5–6% в год можно выйти за 3–6 месяцев

Сергей Блинов: на рост ВВП в 5–6% в год можно выйти за 3–6 месяцевПрецеденты в недавней российской экономической истории есть
Экономическая динамика России последних 30 лет напоминает знак квадратного корня (радикала). Как всем хорошо известно, этот знак состоит из трех основных линий: вниз (на юго-восток), вверх (на северо-восток) и горизонтальная прямо (с запада на восток).
Первый отрезок – вниз. В 1992–1998 гг. – резкое падение экономики (ВВП сократился почти наполовину, промпроизводство и инвестиции – более чем наполовину), население резко обеднело.
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