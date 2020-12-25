Сергей Алексашенко: «Обеспечить долгосрочный 6%-ный рост только за счет внутреннего спроса невозможно»Добиться этого можно только полноценной интеграцией российской экономики в мировую
Олег Дерипаска определил нашу главную экономическую проблему – исключительную бедность населения. И он не боится сказать, что никакой программы экономического роста у правительства нет. Согласен. А рост в его понимании – это не 1,5–2%, а 5,5–6% в год (если цель – ВВП 300 трлн руб. через 12 лет при 3% инфляции). Амбициозная, но достижимая цель, если освободить экономику от пут и цепей, которые на нее навешаны.
Но, поставив диагноз, Дерипаска переключается на свою традиционную в последнее время локальную задачу – критику ЦБ. У меня самого к Банку России претензии: слишком консервативная позиция в оценке инфляционных рисков, запаздывание со снижением ключевой ставки, отвратительное качество надзора, приведшее к «банкопаду» 2015–2017 гг. и обошедшееся в 4% ВВП. Но я не считаю правильным обвинять ЦБ в том, что экономика растет столь низкими темпами. И почему только ЦБ, а не прямо ответственное за это правительство?