Сергей Алексашенко: «Обеспечить долгосрочный 6%-ный рост только за счет внутреннего спроса невозможно»

Но, поставив диагноз, Дерипаска переключается на свою традиционную в последнее время локальную задачу – критику ЦБ. У меня самого к Банку России претензии: слишком консервативная позиция в оценке инфляционных рисков, запаздывание со снижением ключевой ставки, отвратительное качество надзора, приведшее к «банкопаду» 2015–2017 гг. и обошедшееся в 4% ВВП. Но я не считаю правильным обвинять ЦБ в том, что экономика растет столь низкими темпами. И почему только ЦБ, а не прямо ответственное за это правительство?