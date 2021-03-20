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Дерипаска назвал «атакой на доходы граждан» повышение ЦБ ключевой ставки

Ведомости

Решение Банка России повысить ключевую ставку до 4,5% является атакой на доходы россиян и прибыль компаний, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram.

«Решение ЦБ о повышении ставки — это атака на доходы граждан и прибыль компаний», — заявил он.

Этот шаг ЦБ, считает Дерипаска, стоит рассматривать как политический. Политика Банка России, проводимая в течение последних пяти лет, привела к отставке правительства Дмитрия Медведева, а решение о повышении ставки ставит под угрозу и правительство Михаила Мишустина, поскольку доходы беднейших граждан России не вырастут, считает он.

«Граждане уже не верят «»завтракам», а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России», — добавил бизнесмен.

Вчера совет директоров Банка России впервые с декабря 2018 г. принял решение повысить ключевую ставку. С 24 июля прошлого года она находилась на минимальном историческом уровне в 4,25% годовых. Теперь же показатель составляет 4,5%. При этом регулятор допустил дальнейшее повышение ключевой ставки.

Свое решение ЦБ объяснил более быстрыми, чем ожидалось, темпами восстановления внутреннего спроса и повышенным инфляционным давлением. Так, сейчас в экономике преобладают проинфляционные факторы, говорится в заявлении регулятора.

Ранее по теме: Греф допустил рост ставок по кредитам после решения ЦБ о ключевой ставке
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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