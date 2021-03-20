Дерипаска назвал «атакой на доходы граждан» повышение ЦБ ключевой ставки

Этот шаг ЦБ, считает Дерипаска, стоит рассматривать как политический. Политика Банка России, проводимая в течение последних пяти лет, привела к отставке правительства Дмитрия Медведева, а решение о повышении ставки ставит под угрозу и правительство Михаила Мишустина, поскольку доходы беднейших граждан России не вырастут, считает он.