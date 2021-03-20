Дерипаска назвал «атакой на доходы граждан» повышение ЦБ ключевой ставки
Решение Банка России повысить ключевую ставку до 4,5% является атакой на доходы россиян и прибыль компаний, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram.
«Решение ЦБ о повышении ставки — это атака на доходы граждан и прибыль компаний», — заявил он.
Этот шаг ЦБ, считает Дерипаска, стоит рассматривать как политический. Политика Банка России, проводимая в течение последних пяти лет, привела к отставке правительства Дмитрия Медведева, а решение о повышении ставки ставит под угрозу и правительство Михаила Мишустина, поскольку доходы беднейших граждан России не вырастут, считает он.
«Граждане уже не верят «»завтракам», а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России», — добавил бизнесмен.
Вчера совет директоров Банка России впервые с декабря 2018 г. принял решение повысить ключевую ставку. С 24 июля прошлого года она находилась на минимальном историческом уровне в 4,25% годовых. Теперь же показатель составляет 4,5%. При этом регулятор допустил дальнейшее повышение ключевой ставки.
Свое решение ЦБ объяснил более быстрыми, чем ожидалось, темпами восстановления внутреннего спроса и повышенным инфляционным давлением. Так, сейчас в экономике преобладают проинфляционные факторы, говорится в заявлении регулятора.