Греф допустил рост ставок по кредитам после решения ЦБ о ключевой ставке

Ранее сегодня совет директоров Банка России впервые с декабря 2018 г. принял решение повысить ключевую ставку. С 24 июля прошлого года она находилась на минимальном историческом уровне в 4,25% годовых. Теперь же показатель составляет 4,5%. При этом регулятор допустил дальнейшее повышение ключевой ставки.