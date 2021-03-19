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Греф допустил рост ставок по кредитам после решения ЦБ о ключевой ставке

Ведомости

Сбербанк в ближайшее время может повысить ставки по кредитам для населения, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции президент, председатель правления кредитной организации Герман Греф.

«Мы пока, естественно, никак не реагируем на это (на повышение ключевой ставки Банка России. — прим. ред.). Наверное, в ближайшую неделю рассмотрим эту ситуацию. Вполне возможно, что будет небольшая корректировка вверх», — сказал он.

Греф добавил, что плавающие ставки, касающиеся портфеля юридических лиц, автоматически вырастут вслед за повышением ключевой ставки. Также увеличатся ставки, привязанные к кривой доходности ОФЗ, добавил он.

Ранее сегодня совет директоров Банка России впервые с декабря 2018 г. принял решение повысить ключевую ставку. С 24 июля прошлого года она находилась на минимальном историческом уровне в 4,25% годовых. Теперь же показатель составляет 4,5%. При этом регулятор допустил дальнейшее повышение ключевой ставки. 

Свое решение ЦБ объяснил более быстрыми, чем ожидалось, темпами восстановления внутреннего спроса и повышенным инфляционным давлением. Так, сейчас в экономике преобладают проинфляционные факторы, говорится в заявлении регулятора. 

Ранее по теме: ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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