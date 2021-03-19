Греф допустил рост ставок по кредитам после решения ЦБ о ключевой ставке
Сбербанк в ближайшее время может повысить ставки по кредитам для населения, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции президент, председатель правления кредитной организации Герман Греф.
«Мы пока, естественно, никак не реагируем на это (на повышение ключевой ставки Банка России. — прим. ред.). Наверное, в ближайшую неделю рассмотрим эту ситуацию. Вполне возможно, что будет небольшая корректировка вверх», — сказал он.
Греф добавил, что плавающие ставки, касающиеся портфеля юридических лиц, автоматически вырастут вслед за повышением ключевой ставки. Также увеличатся ставки, привязанные к кривой доходности ОФЗ, добавил он.
Ранее сегодня совет директоров Банка России впервые с декабря 2018 г. принял решение повысить ключевую ставку. С 24 июля прошлого года она находилась на минимальном историческом уровне в 4,25% годовых. Теперь же показатель составляет 4,5%. При этом регулятор допустил дальнейшее повышение ключевой ставки.
Свое решение ЦБ объяснил более быстрыми, чем ожидалось, темпами восстановления внутреннего спроса и повышенным инфляционным давлением. Так, сейчас в экономике преобладают проинфляционные факторы, говорится в заявлении регулятора.