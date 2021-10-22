Укрепление рубля и замедление экономики: аналитики о решении ЦБ по ставке

Длинный кредитный цикл, начавшийся в 2018 г., вносил и продолжает вносить значительный вклад в рост российской экономики, говорит старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков. За счет роста кредитования финсектор в реальном выражении рос в среднем на 9,5% в 2018-2020 гг. против среднего роста ВВП в 0,6% по экономике в целом. Ужесточение денежно-кредитной политики и переход цикла в более зрелую фазу, скорее всего, приведет к возвращению темпов роста от восстановительных в этом году к близким к средним доковидным темпам в дальнейшем, отмечает экономист.