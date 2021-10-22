Укрепление рубля и замедление экономики: аналитики о решении ЦБ по ставке

Укрепление рубля и замедление экономики: аналитики о решении ЦБ по ставкеИнфляция вернется к целевому значению в 4% не ранее конца 2022 года, считают эксперты
Решение Банка России поднять ключевую ставку на 0,75 п.п., до 7,5% стало неожиданностью для рынка. Накануне заседания большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков ожидало повышение на 0,5 п.п, остальные ожидали роста на 0,25 п.п. Столь радикальными действиями ЦБ пытается остановить разогнавшуюся инфляцию — 18 октября она достигла 7,8% в годовом выражении.
Банк России также резко повысил прогноз по инфляции на конец года до 7,4–7,9%. В последнем, июльском прогнозе, показатель был на уровне 5,7–6,2%. На фоне разогнавшейся инфляции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции не исключила повышения ставки на следующем заседании сразу на 1 п.п.
Влияние на экономику
ЦБ прогнозирует рост ВВП в этом году на 4–4,5%. В 2022–2024 гг. — на 2–3% ежегодно.
При таких параметрах Банк России готов жертвовать темпами роста ради снижения инфляции и инфляционных ожиданий, говорит старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич, несмотря на тот факт, что значительная часть прироста будет обеспечена ростом экспортных объемов нефти и газа.
Экономика отреагирует на резкое повышение ключевой ставки Банка России не раньше 2022 г., говорит экономист «Ренессанс капитал» Андрей Мелащенко. Пока темпы кредитования показывают существенный рост в этом году — как по физическим лицам, так и по корпоративному сектору. Более того, добавляет Мелащенко, поддержание темпов экономического роста не является мандатом Центрального банка, который сохранил прогноз роста ВВП на 2021 и 2022 гг. без изменений.
Длинный кредитный цикл, начавшийся в 2018 г., вносил и продолжает вносить значительный вклад в рост российской экономики, говорит старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков. За счет роста кредитования финсектор в реальном выражении рос в среднем на 9,5% в 2018-2020 гг. против среднего роста ВВП в 0,6% по экономике в целом. Ужесточение денежно-кредитной политики и переход цикла в более зрелую фазу, скорее всего, приведет к возвращению темпов роста от восстановительных в этом году к близким к средним доковидным темпам в дальнейшем, отмечает экономист.
Повышение ставки пока не будет иметь выраженный эффект на ВВП, так как политика продолжает быть нейтральной, говорит экономист Sova Capital Артем Заигрин. Реальная процентная ставка, рассчитанная как ключевая минус индекс потребительских цен на полгода вперед, находится на уровне около 1,5% по прогнозам компании. Для того, чтобы она тормозила спрос, она должна быть выше 2%.
На данный момент большая часть восстановления спроса — это избыточный спрос, который сталкивается с ограниченным предложением, говорит Заигрин.
Влияние на рубль
Повышение ставки способствует укреплению рубля из-за более привлекательных номинальных ставок для экспортеров и нерезидентов, покупающих ОФЗ, говорит Заигрин. По оценкам Sova Capital, справедливый курс может составить 66-67 руб./$ по окончанию цикла повышения ключевой ставки и возвращению нерезидентов в российские ОФЗ. По прогнозу Заигрина, цикл повышения закончится в I квартале 2022 г. на уровне 8% — не исключено, что уже в декабре.
Случившееся и ожидаемое повышение ставки может положительно сказаться на притоке портфельных инвестиций в Россию (доля нерезидентов в ОФЗ начала восстанавливаться с июля, сейчас она составляет 21%) и соответственно способствовать укреплению рубля, который сегодня в моменте опускался ниже 70 руб./$, говорит Мелащенко. Но перенос укрепления рубля в динамику цен займет некоторое время и будет ограничен возможностями поставщиков. При текущей комбинации нефти (80-85 $/бар.) и ставки в «Ренессанс капитал» ожидают курс доллара на уровне 69-70 руб./$ на конец года.
Один из ключевых вопросов, который волнует игроков финансового рынка, состоит в том, когда будет пройден пик в повышении ключевой ставки, говорит Исаков. Опережающее по отношению к ожиданиям повышение ставки приближает момент прохождения этого пика и должно поддержать рубль в ближайшие месяцы. В «ВТБ Капитале» ожидали укрепления рубля к доллару в 1 квартале 2022 г. до 68-70 рублей до решения Банка России и видят рост вероятности этого сценария с его учетом.
Доходности ОФЗ на сроки от 3 лет выросли в пятницу на 10-20 б.п., максимальный рост пришелся на пятилетние облигации, доходность которых выросла с 7,6 до 7,8%, говорит Петроневич. В условиях сохраняющейся неопределенности длинная часть кривой стабилизируется в обозримой перспективе вблизи отметки 8%, считает главный стратег «Атон» Александр Кудрин.
Если ЦБ повысит в следующий раз ставку сразу на 1 п.п., доходности на долговом рынке могут вырасти еще на 50-75 б.п., отмечает главный экономист Совкомбанка Сергей Васильев.
По мнению Васильева, на российский госдолг в ближайшее время будет давить и ФРС США: в следующем месяце американский регулятор, как ожидается, начнет сворачивать политику количественного смягчения и сокращать покупку облигаций с текущих $120 млрд в месяц.
По оценке Васильева, рост реальной рублевой процентной ставки повышает привлекательность российских активов и ведет к притоку иностранного капитала в страну, в том числе посредством операций carry trade. Он полагает, что этот фактор будет поддерживать рубль в ближайшие месяцы и уже в ближайшие недели может укрепиться до 69 руб./$ и 81 руб, /евро.
Что будет с инфляцией
Вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки до уровня 7,75-8% расценивается Петроневичем как значительная. По оценкам «Открытие Research», пик инфляции может прийтись на начало 2022 г. на уровне 8,2-8,3% в годовом выражении.
Согласно базовому прогнозу Совкомбанка, годовая инфляция сейчас проходит свой пик, продолжает Васильев. Он ожидает, что в октябре рост потребительских цен составит 7,8%, а к концу года инфляция замедлится до 7,4% в годовом выражении. К концу следующего года в Совкомбанке прогнозируют возвращение инфляции к целевым 4%.
При этом Васильев видит риски, что годовая инфляция может превысить 8% и тогда Банк России может пойти на повышение ключевой ставки сразу на 100 б.п. в декабре — до 8,5%.
Инфляция, скорее всего, останется на повышенном уровне к концу 2022 г. и по оптимистичным оценкам Sova capital, может снизиться до 4,5%.