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ЦБ усложнит банкам выдачу длинных необеспеченных кредитов

Это приведет к снижению выдач, но есть риск ухода граждан в зону серого кредитования, предупреждают банкиры
Екатерина Литова Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России озабочен темпами роста необеспеченного кредитования, особенно удлинением срока таких кредитов, поэтому регулятор решил изменить порядок расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Он считается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу. ЦБ предлагает рассчитывать среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам, исходя из предположения, что задолженность по таким кредитам выплачивается в течение четырех лет (сейчас – пяти), следует из проекта указания регулятора, опубликованного на его сайте. Это увеличит значения ПДН по долгосрочным потребительским кредитам, а значит, должно сделать их выдачу более рисковой и менее выгодной. Новые изменения могут вступить в силу с февраля 2022 г.

В сегменте необеспеченного потребкредитования ЦБ настораживает именно наращивание банками доли кредитов на срок более пяти лет. Во II квартале 2021 г. на такие кредиты пришлось 20,7% от всего размера предоставленных кредитов наличными, отмечал регулятор. До начала пандемии их доля не превышала 11%. Средняя сумма по кредитам, предоставленным на срок более пяти лет, составляет 747 000 руб., до пяти лет – 242 000 руб., сообщал ЦБ. Выдача длинных беззалоговых кредитов сопряжена с повышенным риском: частота дефолтов заемщиков по таким ссудам в течение первого года с момента выдачи кредита почти в два раза превышает уровень дефолтов по кредитам со сроком менее пяти лет, отмечал регулятор. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных