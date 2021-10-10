ЦБ усложнит банкам выдачу длинных необеспеченных кредитов

В сегменте необеспеченного потребкредитования ЦБ настораживает именно наращивание банками доли кредитов на срок более пяти лет. Во II квартале 2021 г. на такие кредиты пришлось 20,7% от всего размера предоставленных кредитов наличными, отмечал регулятор. До начала пандемии их доля не превышала 11%. Средняя сумма по кредитам, предоставленным на срок более пяти лет, составляет 747 000 руб., до пяти лет – 242 000 руб., сообщал ЦБ. Выдача длинных беззалоговых кредитов сопряжена с повышенным риском: частота дефолтов заемщиков по таким ссудам в течение первого года с момента выдачи кредита почти в два раза превышает уровень дефолтов по кредитам со сроком менее пяти лет, отмечал регулятор.