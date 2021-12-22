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Рост мирового ВВП снизится до 0,7% в IV квартале 2021 года

Полностью влияние омикрона, нового штамма COVID-19, проявится в 2022 году
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Омикрон срывает рост мировой экономики / Lionel BONAVENTURE / AFP

Рост мировой экономики из-за распространения штамма коронавируса омикрон замедлится до 0,7% год к году в IV квартале 2021 г. вместо ожидавшегося до обнаружения этой мутации 1%. Это результат новых оценок роста ВВП Китая за последние три месяца текущего года – 4,5% год к году (4,9% в III квартале, что также было значительным замедлением), США – 1,2% (2% в предыдущем квартале), нынешнего эпицентра вспышки омикрона – государств еврозоны – 0,8% (в ноябре прогнозировался рост на 1,1%, в III квартале он был 3,7% год к году), а также ожидание падения ВВП Бразилии, России, Индии и ЮАР в текущем квартале, следует из прогноза экономистов Bloomberg.

«Глобальное экономическое восстановление в IV квартале рискует быть сорвано штаммом омикрон», – заявил ведущий экономист Bloomberg Том Орлик. По его словам, наиболее уязвимы перед новой волной пандемии экономики Германии, Франции и Италии. Опасения по поводу влияния омикрона на глобальный экономический рост еще в начале декабря высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Тогда она допустила, что, скорее всего, фонду придется ухудшить прогноз относительно мирового ВВП в последнем квартале года. На прогнозы влияет и то, что перед лицом нового штамма до сих пор уязвима крупнейшая экономика мира – США, где вакцинировано только 60,61% населения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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