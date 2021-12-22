Рост мирового ВВП снизится до 0,7% в IV квартале 2021 года

Рост мировой экономики из-за распространения штамма коронавируса омикрон замедлится до 0,7% год к году в IV квартале 2021 г. вместо ожидавшегося до обнаружения этой мутации 1%. Это результат новых оценок роста ВВП Китая за последние три месяца текущего года – 4,5% год к году (4,9% в III квартале, что также было значительным замедлением), США – 1,2% (2% в предыдущем квартале), нынешнего эпицентра вспышки омикрона – государств еврозоны – 0,8% (в ноябре прогнозировался рост на 1,1%, в III квартале он был 3,7% год к году), а также ожидание падения ВВП Бразилии, России, Индии и ЮАР в текущем квартале, следует из прогноза экономистов Bloomberg.