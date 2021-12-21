ОСАГО подорожает вслед за ростом выплат пострадавшим в авариях

Повысить страховое покрытие нужно «как можно быстрее», согласился заместитель гендиректора по внешним связям «Ингосстраха» Илья Соломатин: «Несправедливо, что жизнь пострадавшего в общественном транспорте оценивается в 2 млн руб., а в обычной машине – в 4 раза меньше». По его словам, повышение выплат не должно сильно ударить по страховым компаниям, так как львиную долю составляют выплаты за имущество. Действительно, выплаты по жизни и здоровью составили всего 5% из общей суммы страховых выплат по ОСАГО, по последним данным ЦБ за девять месяцев 2021 г.