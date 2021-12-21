ОСАГО подорожает вслед за ростом выплат пострадавшим в авариях

ОСАГО подорожает вслед за ростом выплат пострадавшим в аварияхКомпенсации потерпевшим на дорогах хотят поднять в 4 раза
Минфин договорился с профильными ведомствами о ключевых изменениях системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Они предусматривают повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью, а также запрещают учитывать возраст автомобиля при расчете компенсации, рассказали «Ведомостям» два близких к правительству источника. По их словам, в окончательную редакцию законопроекта планируется внести два предложения, которые были в целом согласованы на совещании в министерстве 17 декабря, в котором участвовали представители Банка России, Российского союза автостраховщиков (РСА), МВД и Минтранса.
Первая инициатива – повысить лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО в 4 раза с 500 000 до 2 млн руб., сообщили собеседники «Ведомостей». Таким образом, планируется уравнять сумму максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например ответственности перевозчиков. Сейчас пострадавшему в результате аварии с автобусом или другим видом общественного транспорта выплачивают до 2 млн руб., а при аварии с обычным авто – лишь 500 000 руб.
Вторая инициатива – запретить страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплаты на ремонт. Сейчас страховщики могут выплатить автовладельцам возмещение либо обеспечить восстановление поврежденного авто. При ремонте износ не учитывается, но на него приходится не более 10–12% выплат по ОСАГО (оценка РСА). А сумма прямой компенсации зависит от года выпуска автомобиля. При денежной выплате страховщики могут удержать до 50% стоимости деталей подержанного авто. Средний возраст автомобилей в России – почти 14 лет, сообщало в марте аналитическое агентство «Автостат».
Представитель ЦБ сказал, что 9 декабря руководство регулятора обсудило инициативы с представителями страхового сообщества. По мнению Банка России, изменения нужно проводить поэтапно, оценивая их влияние на стоимость страховки.
В Минфине не отрицают, что новация приведет к подорожанию полиса ОСАГО, но считают, что выгоды реформы гораздо выше эффекта изменения цены полиса. «По всем инициативам достигнут консенсус, – сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. – Законопроект планируется подготовить в 2022 г.».
Инициативы направлены напрямую на рост выплат пострадавшим, подчеркивает представитель Минфина: «Мы ожидаем и роста премий по договорам ОСАГО (платы за страхование. – «Ведомости»). Насколько, каждая компания для себя определяет индивидуально».
«Ведомости» направили вопросы в Минтранс и МВД.
Как подорожает ОСАГО
Ожидаемое увеличение выплат пострадавшим закономерно вызовет удорожание полисов ОСАГО, едины во мнении опрошенные «Ведомостями» страховые компании и эксперты.
Средняя цена полиса ОСАГО неизменна уже почти три года и за девять месяцев 2021 г. составила 5551 руб., отмечает РСА. При этом стоимость средней корзины запчастей выросла на 23%.
ОСАГО не дорожало благодаря индивидуальному расчету тарифов – реформа обострила конкуренцию между страховщиками и они снизили тарифы для автовладельцев, которые не приносят убытки, пояснили в РСА. По итогам первого полугодия 2021 г. скидку за безаварийное вождение получило на 3,3 млн больше водителей, чем годом ранее.
Предыдущие этапы реформы в целом не привели к росту среднего тарифа по ОСАГО, отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова.
По оценкам профессионального сообщества, каждая из двух инициатив приведет к повышению средней стоимости полиса автогражданки примерно на 1000 руб., сообщил представитель «Росгосстраха». Наибольший вклад в рост цены внесет отказ от учета износа, добавил заместитель гендиректора СК «МАКС» Виктор Алексеев. «Если страховщики перестанут учитывать возраст пострадавшего автомобиля при денежной выплате, это должно быть заложено в стоимость полиса», – предлагает заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов.
Средняя выплата по ОСАГО может вырасти на 20–50%, оценило «Сберстрахование». Группа страховых компаний «Югория» оценила возможный рост в 40%. По оценке «Югории», в случае отказа от учета износа полисы подорожают на 35%.
Оценки сильно варьируются, потому что страховщики провели расчеты на базе собственных портфелей, подчеркивает управляющий директор департамента страхования автотранспорта «Ренессанс страхования» Сергей Демидов. По его словам, точно оценить уровень подорожания ОСАГО можно только по данным всего рынка. Без детальных параметров реформы сложно прогнозировать, насколько точно вырастут тарифы. Уже действует «достаточно большой коридор при выборе базовой ставки тарифа» и ЦБ его последовательно расширяет, отреагировал представитель Минфина. Сейчас ведутся актуарные расчеты, чтобы определить, на сколько нужно расширить тарифный коридор, рассказал представитель РСА.
При выплате без учета износа важно не допустить необоснованного обогащения автовладельцев, считает директор департамента урегулирования убытков «Югории» Евгений Степанов. «Возместить ущерб – это привести автомобиль в состояние до повреждения, установить или выплатить стоимость равнозначной по сроку эксплуатации и состоянию детали», – пояснил он.
Отмена учета износа может -привести к росту количества случаев ремонта от страховщика, -указывает РСА.
Увеличение лимита выплат за ущерб жизни и здоровью страховщики полностью поддержали. Пороги были установлены давно, а медуслуги подорожали, отмечает Степанов.
Повысить страховое покрытие нужно «как можно быстрее», согласился заместитель гендиректора по внешним связям «Ингосстраха» Илья Соломатин: «Несправедливо, что жизнь пострадавшего в общественном транспорте оценивается в 2 млн руб., а в обычной машине – в 4 раза меньше». По его словам, повышение выплат не должно сильно ударить по страховым компаниям, так как львиную долю составляют выплаты за имущество. Действительно, выплаты по жизни и здоровью составили всего 5% из общей суммы страховых выплат по ОСАГО, по последним данным ЦБ за девять месяцев 2021 г.
В то же время повышение страховой суммы, несомненно, привлечет мошенников, предупредил Алексеев из МАКС. Уже сейчас страховые компании сталкиваются с подделкой свидетельств о смерти, рассказал он: «Выдать перелом от простого падения за травму в ДТП никакого труда не стоит, но при этом выплата вырастет в разы».
Доступ к данным
Еще одна инициатива, которая обсуждалась на совещании в Минфине, хотя и не была окончательно согласована, – это расширение доступа страховых агентов к базам данным, сообщил источник «Ведомостей». Страхование физлиц по ОСАГО – агентский бизнес, существенная доля продаж происходит через агентов, рассказал Соломатин. Многие агенты уже могут получать необходимую информацию напрямую из баз крупных страховщиков.
Скорее всего, речь идет о потенциальном доступе более широкого круга лиц к единой базе АИС ОСАГО РСА. «Доступ к полной информации о водителе позволит сделать тарифы индивидуальными и устранить принцип региональной уравниловки – кто ездит хорошо, заплатит за полис ОСАГО меньше», – пояснил Соломатин. Предложение нужно проработать с точки зрения защиты персональных данных страхователей, подчеркивает заместитель гендиректора «Сберстрахования» Александр Гогленков.