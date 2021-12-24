Deloitte оценил готовность бизнеса набирать новых сотрудников

Удачный год

За январь-октябрь сальдированная прибыль российских предприятий выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., следует из последних данных Росстата. По сравнению с результатами января-октября допандемийного 2019 г. показатель вырос на 64,6%. Наибольший рост – в оптовой и розничной торговле (в 4,3 раза), обрабатывающих производствах (в 2,7 раза), добыче полезных ископаемых (в 2,4 раза).

Российские компании выплатят рекордные квартальные дивиденды – более 1 трлн руб. за III квартал 2021 г., подсчитали ранее аналитики инвесткомпании ITI Capital. Это станет максимальными промежуточными дивидендами за всю историю выплат в России. Итоговые дивиденды компаний России с учетом промежуточных и годовых выплат в 2021 г. обновят исторический максимум, превысив 4,5 трлн руб. Это на 50% выше, чем в 2020 г., и на 35% выше предыдущего максимума 2019 г.