Deloitte оценил готовность бизнеса набирать новых сотрудников

Deloitte оценил готовность бизнеса набирать новых сотрудниковПочти половина компаний планируют расширять штат в следующем году
Лишь 3% представителей ведущих компаний России пессимистично оценили финансовые перспективы во втором полугодии 2021 г., следует из ежегодного опроса финансовых директоров, проведенного компанией Deloitte. Это рекордный минимум за все время исследований – компания опрашивает бизнес с 2015 г.
44% респондентов сообщили, что видят возможности для расширения штата в будущем году, сокращения ожидают лишь 12%. Чаще других о планах нанять новых сотрудников говорят представители финансовых институтов, сектора медико-биологических наук и здравоохранения (по 60%), транспорта (50%).
Расходы на здравоохранение выросли на 15% в 2020-2021 г. в сравнении с 2019 г. в основном за счет бюджета, отмечается в докладе. Прибыль российской банковской системы может достичь рекордных 2,5 трлн руб. по итогам 2021 г., прогнозирует партнер департамента управления рисками и руководитель практики по работе с банками и финансовыми компаниями «Делойта» в СНГ Екатерина Трофимова.
Львиная доля респондентов (80%) ожидают роста доходов в следующем году, 54% рассчитывают на увеличение операционной прибыли. Ожидания крупных компаний (с выручкой от 10 млрд руб.) в среднем на 17 п. п. позитивнее, чем у игроков с меньшей выручкой – 62% против 45%. Наиболее оптимистичны добывающие компании (86%), сектор недвижимости и строительства (75%), наименее – промышленные производители и организации сферы культуры, спорта и развлечений.
Ожидания респондентов относительно увеличения доходов в среднем на 10–14 п. п. опережают прогнозы допандемийного 2019 г. Опыт компаний за стрессовый 2020 г. подкрепляет ожидания роста выше допандемийных темпов, отмечается в докладе.
Российская экономика достигла допандемийного уровня уже в конце II квартала 2021 г. На протяжении года оптимизм бизнеса относительно финансового будущего не опускался ниже 55%, отметила Трофимова.
Как измерили настроение бизнеса?
«Делойт» в СНГ опросил 81 финдиректора ведущих компаний России из разных секторов экономики. Онлайн-анкетирование и личные интервью проходили с октября по ноябрь 2021 г. «Делойт» проводит опрос финансовых директоров каждое полугодие. В России исследование состоялось в четырнадцатый раз.
Новая норма
Финансовые директора называют уровень неопределенности «привычно высоким». Толерантность к риску выросла вдвое – 42% респондентов готовы к рискованным решениям против 21% в первой половине 2020 г. Для крупных компаний ключевыми стали геополитические риски (55%) и усиление госрегулирования (52%). Бизнес с выручкой менее 50 млрд руб. в год больше тревожит неопределенность экономических перспектив (64%) и колебание курса валют (54%).
В части финансовых показателей прогнозы респондентов остались на уровне начала 2021 г. 80% рассчитывают на рост доходов своих организаций в 2022 г., 54% опрошенных рассчитывают на увеличение операционной прибыли.
Удачный год
За январь-октябрь сальдированная прибыль российских предприятий выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., следует из последних данных Росстата. По сравнению с результатами января-октября допандемийного 2019 г. показатель вырос на 64,6%. Наибольший рост – в оптовой и розничной торговле (в 4,3 раза), обрабатывающих производствах (в 2,7 раза), добыче полезных ископаемых (в 2,4 раза).
Российские компании выплатят рекордные квартальные дивиденды – более 1 трлн руб. за III квартал 2021 г., подсчитали ранее аналитики инвесткомпании ITI Capital. Это станет максимальными промежуточными дивидендами за всю историю выплат в России. Итоговые дивиденды компаний России с учетом промежуточных и годовых выплат в 2021 г. обновят исторический максимум, превысив 4,5 трлн руб. Это на 50% выше, чем в 2020 г., и на 35% выше предыдущего максимума 2019 г.
Сменились приоритеты: после длительного фокуса на оптимизации и защитной стратегии большинство (72%) опрошенных сосредоточились на росте на текущих рынках. У половины (51%) респондентов в приоритете развитие человеческого капитала. Популярность стратегии цифровизации сместилась с первого места в первом полугодии 2021 г. на шестое (47%).
В 2021 г. ЦБ семь раз повышал ключевую ставку. Показатель удвоился за год – с 4,25 до 8,5% после решения 17 декабря. В последний раз такой уровень был в сентябре–октябре 2017 г. Свыше трети (37%) респондентов заявили о негативном влиянии повышения ключевой ставки на финансовые результаты. Больше всего недовольных ужесточением денежно-кредитной политики в секторе недвижимости (75% респондентов) и добывающей промышленности (71%). 57% оценили решение нейтрально, 6% – положительно. Большинство (74%) респондентов уверены, что ЦБ продолжит повышать ставку в 2022 г.
В этом году «Делойт» отдельно изучил влияние климатических изменений и экологической повестки на принятие решений компаний в России. Треть (33%) опрошенных сообщили о планах сокращать выбросы парниковых газов. Хотя экологические инициативы в большинстве случаев носят имиджевый характер, 49% опрошенных планируют меры по сокращению последствий для экологии.