Минэк определил комиссию за операции с углеродными единицами

Тариф за открытие счета в реестре, а также за регистрацию климатического проекта не может превышать 18 000 руб., добавил он. За зачисление углеродных единиц на счет, их списание и зачет прописано ограничение тарифа в размере до 5 руб. за каждую углеродную единицу. Сами тарифы будут пересматриваться не реже чем раз в 5 лет, добавил замминистра. Оба документа вступят в силу с 30 декабря 2021 г.