Минэк определил комиссию за операции с углеродными единицами

Минэк определил комиссию за операции с углеродными единицамиПлата оператору реестра за зачисление и списание будет не больше 5 руб. за одну единицу
Тарифы на использование реестра углеродных единиц будут устанавливаться с учетом финансовых затрат оператора на создание реестра, фиксированного размера платы за услуги, прогнозного уровня инфляции и других показателей, передал «Ведомостям» через представителя замминистра экономического развития Илья Торосов. Также может учитываться стоимость самих углеродных единиц, уточнил он.
Тариф за открытие счета в реестре, а также за регистрацию климатического проекта не может превышать 18 000 руб., добавил он. За зачисление углеродных единиц на счет, их списание и зачет прописано ограничение тарифа в размере до 5 руб. за каждую углеродную единицу. Сами тарифы будут пересматриваться не реже чем раз в 5 лет, добавил замминистра. Оба документа вступят в силу с 30 декабря 2021 г.
Объем выбросов СО2 в России, по данным обзора BP Global, в 2020 г. составил 1,5 млрд т.
«Создание и ведение реестра будет осуществляться за счет средств и ресурсов оператора, на основании концессионного соглашения. Реестр перейдет в собственность государства, которое сможет следить за качественным функционированием оператора», – передал Торосов. По его словам, уже разработан порядок определения платы за операции в реестре – такой проект постановления тоже проходит межведомственное согласование, уже есть положительное заключение об оценке регулирующего воздействия.
Оператором реестра углеродных единиц может стать – АО «Контур» – совместное предприятие Мосбиржи, ВЭБ.РФ и Газпромбанка. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Министерство направило проект распоряжения о выборе «Контура» оператором на согласование в заинтересованные органы власти.
После утверждения документа все три организации войдут в число учредителей компании, уточнил представитель Минэка. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в 2018 г., ее основная специализация – вложения в ценные бумаги. С 23 ноября 2021 г. единственным акционером «Контура» выступало АО «Вертикаль». Ранее в числе учредителей была компания «Структура», гендиректором всех трех юрлиц является Юлия Шашмакова.
Представитель Мосбиржи подтвердил, что организация сотрудничает с Газпромбанком и ВЭБом в создании реестра углеродных единиц. Он уточнил, что от группы биржи заниматься этим будет прежде всего Национальный расчетный депозитарий (НРД).
«Ведомости» направили запрос представителям Газпромбанк и ВЭБ.РФ.
Все три акционера будущего оператора имеют необходимый опыт и компетенции в области устойчивого развития, участия в крупных инвестиционных проектах и создания электронных систем торговли, говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения (есть у «Ведомостей»). Участники проекта подтвердили возможность и готовность обеспечить создание и ведение реестра на базе уполномоченного оператора, уточнил собеседник в Минэке.
В Минэкономразвития отмечают, что реестр обеспечит учет результатов и поможет в развитии климатических проектов.
Реестр углеродных единиц нужен для запуска системы торговли производным от СО2 инструментом на территории всей страны. Опробовать механизм планируется в рамках Сахалинского эксперимента по снижению выбросов парниковых газов. Ранее «Ведомости» писали, что функцию оператора планировалось передать Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в систему Московской биржи). В пояснительной записке говорилось, что НРД уже осуществляет операции с финансовыми активами, аналогичные операциям, которые должны совершаться в реестре углеродных единиц.